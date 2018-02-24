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Обстрелы Донбасса за сутки: максимально полная информация
По данным Минобороны Украины, очень высокую активность оккупанты Донбасса проявили 23 февраля на Луганском направлении, где было зафиксировано 12 обстрелов в сторону ВСУ. На Донетчине оккупанты совершили вчера один обстрел. В ход активно шло запрещенное минскими договоренностями вооружение.
В Минобороны отмечают, что вчера вечером агрессор выпустил по оборонительных позициях военнослужащих Вооруженных Сил Украины 15 снарядов вблизи н.п. Подлесное из артиллерии калибра 152 мм. Около 10 снарядов из калибра 122 мм боевики выпустили по украинским военным в районе Луганского. Там же за прошедшие сутки неоднократно зафиксировано длительные вражеские обстрелы защитников Украины из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и другого пехотного вооружения.
Обстрелы из минометов калибров 120 мм и вооружения БМП противник вел по защитникам Троицкого. Огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов открывался у Зайцево и Новгородского, дважды - вблизи Новоалександровки.
На Донецком направлении вчера зафиксирован 1 прицельный вражеский обстрел: около десяти вечера в течение почти двух часов оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов и пехотного вооружения по защитникам Новотроицкого.
Теги: Донбасс, артиллерия, ВСУ, обстрелы, минометы, оккупанты
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