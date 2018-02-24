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ОРДЛО готовят к наступлению
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационные администрации частей Донецкой и Луганской областей продолжают наращивать масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий.
В частности, речь идет о манипулировании информацией относительно Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".
"Среди населения оккупированных районов активно распространяется искаженная и недостоверная информация о подготовке сил АТО к ведению наступательных действий в марте с.г. В подкрепление такой дезинформации руководством так называемого "МВД ДНР" отдано распоряжение о проведении соответствующих мероприятий, в т.ч. по подготовке планов эвакуации, созданию запасов горюче-смазочных материалов и провизии", - сообщает ГУР.
Теги: Донбасс, разведка, наступление, ГУР, ОРДЛО
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