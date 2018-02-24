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ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посетили шесть приграничных районов, которые не контролируются правительством. Однако долго вести наблюдение им не дали оккупанты.
Находясь в пункте пропуска недалеко от н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) в течение более 90 минут, члены патруля Миссии видели, что в Украину въехали 26 автомобилей (11 с украинскими номерными знаками, 8 — с российскими и 7 — с табличками "ДНР"), а из Украины выехали 2 автобуса (1 с украинскими номерными знаками и 1 — с табличками "ДНР").
В пешеходном пункте пропуска возле н. п. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) за 30-минутный период наблюдения команда СММ видела, как в Украину зашел 1 мужчина.
Через 5 минут после прибытия патруля СММ на пункт пропуска возле н. п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск, 65 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР", ссылаясь на указания своего "руководства", попросил наблюдателей покинуть этот район. За время своего пребывания в пункте пропуска наблюдатели не зафиксировали там пассажиро-транспортного потока ни в одном из направлений.
Через 10 минут после прибытия на железнодорожный пункт пропуска вблизи н. п. Вознесеновка вооруженный член "ЛНР", ссылаясь на указания своего "руководства", попросил наблюдателей покинуть данный район.
Через 10 минут после прибытия патруля СММ на пункт пропуска возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР", ссылаясь на указания своего "руководства", попросил наблюдателей покинуть этот район. За время своего пребывания в пункте пропуска наблюдатели видели, как 2 автобуса с украинскими номерными знаками въехали в Украину, при этом в противоположном направлении движения зафиксировано не было.
Через 5 минут после прибытия патруля СММ на пункт пропуска возле н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) член "ЛНР", ссылаясь на указания своего "руководства", попросил наблюдателей покинуть этот район. За время своего присутствия в пункте пропуска наблюдатели видели, как два человека вышли из Украины.
Теги: Донбасс, граница, оккупанты, ОРДЛО, СММ ОБСЕ
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