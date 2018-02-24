Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

По позициям ВСУ выпустили 15 снарядов 152 мм, около десяти 122-мм снарядов, а также более 80 мин

24.02.2018 13:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
По позициям ВСУ выпустили 15 снарядов 152 мм, около десяти 122-мм снарядов, а также более 80 мин

По данным Минобороны Украины, 23 февраля боевики российско-оккупационных войск устроили на Донбассе 13 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск (12 – на Луганском направлении, 1 – на Донецком).

Противник выпустил по защитникам Украины 15 снарядов с артиллерии калибра 152 мм, и около десяти 122-мм снарядов, более 80 мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм. В ответ ВСУ 7 раз открывали огонь из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.

Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не пострадал, уверяют в Минобороны.



Теги: Донбасс, мины, снаряды, ВСУ, обстрелы, противник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх