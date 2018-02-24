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По позициям ВСУ выпустили 15 снарядов 152 мм, около десяти 122-мм снарядов, а также более 80 мин
24.02.2018 13:19
По данным Минобороны Украины, 23 февраля боевики российско-оккупационных войск устроили на Донбассе 13 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных войск (12 – на Луганском направлении, 1 – на Донецком).
Противник выпустил по защитникам Украины 15 снарядов с артиллерии калибра 152 мм, и около десяти 122-мм снарядов, более 80 мин из минометов калибров 120 мм и 82 мм. В ответ ВСУ 7 раз открывали огонь из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.
Вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не пострадал, уверяют в Минобороны.
Теги: Донбасс, мины, снаряды, ВСУ, обстрелы, противник
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