Появились новая карта обстрелов из зоны АТО

24.02.2018 13:10

Сегодня, 24 февраля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



На карте, отображающей ситуацию на начало текущий суток, видно, что обстрелы вчера охватили Донецкую и Луганскую области, сосредоточившись в районе т.н. "Светлодарской дуги".

Всего оккупанты 23 февраля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник, сообщали утром в пресс-центре штаба АТО.