Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось

24.02.2018 07:45

На этой неделе у контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" на Донетчине снова появились огромные очереди. Людям, желающим пересечь линию разграничения, зачастую приходится преодолевать 1,5 километра пешком



Дело в том, что на КПВВ "Майорск" не пропускают маршрутные такси, частные такси и машины. В связи с тем, что знак "Стоп" перенесли на 1,5 км в сторону Бахмута, теперь пассажиров высаживают возле него и людям приходиться преодолевать это расстояние пешком. Хотя рейсовые автобусы из Бахмута, Краматорска, Покровска свободно проезжают.



Вот как описывает происходящее общественный медиа-портал "Бахмут IN.UA":



"Я езжу очень часто, таких очередей, как сегодня, не было давно. Нас всегда таксисты подвозили на стоянку и оттуда мы уже шли на КПВВ "Майорск", буквально 150 метров, пересаживались в другие автобусы. Теперь, надо отстоять в очереди, пройти пешком почти два километра, с сумками, по грязи, холоду, ветру" - говорит Наталья.



"Здесь каждый день что-то новое! Раньше было очень удобно - в теплом зале ожидания люди могли либо воспользоваться услугами такси, либо маршрутки, чтобы не ждать рейсового автобуса. Тем более они всегда переполненные и приходится долго ждать" - возмущается Николай.



Об этом говорят люди, которые вынуждены добираться от места новой остановки до КПВВ "Майорск" пешком, это расстояние составляет почти два километра. По дороге встречаются разные люди – молодые, пенсионеры, и даже люди с ограниченными возможностями. На блок-посту снова образовываются бесконечные очереди машин.



Из-за того, что на проезжей части поместили знак "Стоп", за долго до КПВВ "Майорск", автомобили, маршрутные и частные такси проехать не могут. Но автобусы, следующие по маршрутам "Бахмут-Майорск", Покровск-Майорск", Краматорск-Майорск", свободно проезжают. Почему полицейские и военные выборочно пропускают автотранспорт неизвестно.



Алексей Сергеев, частный предприниматель, перевозчик из Бахмута, предоставляет услуги нерегулярных перевозок пассажиров недавно, около 3-х месяцев. Сегодня на работу не вышел.



"Все перекрыто, нас не пропускают полицейские и военные, но по каким причинам, не объясняют. Сейчас мы не доезжаем до пункта пропуска, хотя пассажирские большие автобусы продолжают проезжать. Я звонил и автодорожную службу, и в СБУ, и в антимонопольный комитет. Ответили, чтобы я ожидал ответов. Но я считаю, что ничего не решиться. Нас насильно и грубо вытесняют. Я считаю, что это делается в интересах тех людей, которые владеют теми автобусами" - рассказал Алексей.



Леонид Леонов, также перевозит людей с КПВВ "Майорск". Говорит, что его лишили возможности работать.



"Так как нас останавливают до знака "Стоп", мы не можем пользоваться обустроенной стоянкой, а люди не могут пользоваться нашими услугами. Теперь все люди садятся в переполненные автобусы прямо на КПВВ, им снова приходиться стоять в очередях, мерзнуть, ездить в неудобных автобусах" - говорит Леонид.



Перевозчики говорят, что у них есть все необходимые документы и лицензии для предоставления своих услуг. Объяснений ни от кого получить не могут, почему им теперь нельзя проезжать до КПВВ. Поэтому они решили провести акцию протеста.



"Около 60-ти перевозчиков сейчас работает на КПВВ "Майорск". Почему отдельные автобусы могут проезжать, а мы, имея все необходимые документы, нет? Мы объединились и решили провести забастовку, чтобы получить ответы, на основании чего нам запрещают работать" - рассказал Леонид.



Стоянка с залом ожидания, о которых рассказывают водители и пассажиры опустела. Частный предприниматель Александр Мощенко, который арендует здание, также не может добиться ни от кого ответов на сложившуюся ситуацию.



"Я работаю уже здесь больше 1,5 года. За свои средства сделал ремонт здания, построил туалеты, убрал горы мусора, обустроил стоянку. Мы предоставляем консультационные услуги для людей – рассказываем, каким транспортом можно добраться в разные города по Донецкой области. С перевозчиками заключили договора, на основании которых предоставляем им пассажиров. Я работаю официально, плачу налоги, создал шесть рабочих мест. Люди были очень довольны нашей помощью, теперь страдают и они, и я, как частный предприниматель" - говорит Александр.



Владимир Веселкин, глава военно-гражданской администрации в Зайцево, вспоминает, что к нему обращался владелец здания с просьбой аренды прилегающей земли, но не может помочь предпринимателю.



"Согласно постановлению Верховной Рады Украины эта земля является территорией Украины, а в публично-кадастровых документах, она по-прежнему относится к Горловской территории. Внести изменения пока невозможно, потому что специалисты физически не могут обойти все прилегающие земли – часть из них оккупирована. Тупиковая ситуация… Мощенко предоставляет комфортные услуги зала ожидания, услуги грузчика, информационные услуги, услуги стоянки, как для людей, так и для водителей. И, в принципе, не нарушает законодательство, а только помогает людям, официально работает, зарабатывает деньги для себя и платит налоги в бюджет. А теперь страдает так же, как и перевозчики" - говорит Владимир Веселкин.



По поводу сложившейся ситуации с запретом проезда для некоторых перевозчиков Веселкин считает, что идет борьба с малым бизнесом и лоббируются интересы крупных владельцев перевозчиков. Владимир опубликовал на своей страничке в ФБ видеоматериалы о ситуации на КПВВ "Майорск".



"При мне останавливают пассажирский автобус, полицейский проверяет документы водителя. У него просроченная лицензия, но его все равно пропускают: "Проезжайте, я вас на обратном пути проверю". Я считаю это преступной халатностью государственного служащего. Маршрутные такси проехать не могут, хотя имеют все необходимые документы. Пожилым людям приходиться идти два километра до пропускного пункта" - говорит Веселкин.



Помочь перевозчикам согласился бахмутский юрист, голова ОО "Стабілізація та розвиток" Ярослав Писарев.



"Я подготовил несколько запросов – в местную и областную службу Автодора, в областную администрацию. Хочу разобраться, по каким причинам установлен знак "Стоп", есть ли на это все согласования. Были ли наряды на привоз строительных материалов и размещение их на стоянке возле зала ожидания. Мне не понятно, почему люди должны испытывать неудобства, идти 1,5 км до пропускного пункта?" - говорит Писарев.



Теперь на стоянку автомобили и марщрутные такси заехать не могут: высыпан строительный мусор



Пока ситуация на КПВВ "Майорск" остается напряженной – страдают из-за неудобств пассажиры, мелкие перевозчики теряют заработок, причины сложившейся ситуации представители власти не поясняют. Разрешить проблему частные предприниматели пытаются сами – ожидают ответов из разных инстанций, планируют проводить акции протестов".