- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- ЧП на шахте в Мирнограде: слухи и официальная версия16:41
- Взрывы на Донетчине: под ударом оказались Донецкая фильтровальная станция, Майорск, Светлодарск и не только16:04
Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
Сегодня, 24 февраля, Департамент информации и печати МИД России опубликовало жесткий комментарий в связи с подписанием Президентом Украины закона о так называемой "реинтеграции Донбасса".
Приводим этот комментарий, появившийся на сайте МИД РФ, дословно:
"24 февраля 2018 г. вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины.
Подписав упомянутый закон, П.Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения.
Оставалась пусть и хрупкая, но надежда на то, что Президент П.Порошенко, который три года назад лично принимал участие в разработке Минских соглашений, а после постоянно твердил о своей приверженности достигнутым договоренностям, все же одумается. Чуда, однако, не произошло. Росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому "Комплексу мер".
Примечательно и то, что вступление в силу этого закона совпало с очередной годовщиной государственного переворота, совершенного украинскими националистами в феврале 2014 года. Выводы напрашиваются сами собой: нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия.
Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности".
Российские сторонники "большой войны" и "Новороссии" уже вовсю скринят данную официальную позицию дипломатов РФ, уверяя, что вскоре на Донбассе станет жарко.
Ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, чего ожидать после вступления в силу подписанного президентом закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Официально он вступил в силу сегодня, 24 февраля.
Напомним, что, согласно закону неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом, а на подконтрольной части будет сформирован Оперативный штаб. Кроме того, антитеррористическая операция на Донбассе будет переформатирована в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
Читайте также:
Путин собрал Совбез из-за принятого Украиной закона о Донбассе
В законе о реинтеграции Донбасса Россию на самом деле не признали оккупантом
В Украине предложили создать комиссию по сбору доказательств российской агрессии
Лавров и Песков отреагировали на признание России агрессором
Захарченко рассказал, как «ответит» на закон о реинтеграции Донбасса
Что изменит закон о реинтеграции Донбасса
Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
Геращенко ответила на выпады Кремля касательно закона "о реинтеграции Донбасса"
Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт, МИД, дипломатия, реинтеграция Донбасса
- Германия предъявила претензии России в создании нестабильности и разжигании конфликтов в Европе
- Мрачный прогноз для Донбасса
- Донбасский узел: что дальше? Сценарий третий - наиболее вероятный
- Битва за Донбасс: дипломатические победы
- Кремль приступает к этапу легализации оккупированных территорий Донбасса- политолог
- В НАТО резко "прошлись" по России из-за Украины
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области16:59
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
- Наблюдателей ОБСЕ остановили в "ДНР"18:52
- В Мариуполе выбирают "пышечек"18:36
- В Луганское вернули свет и газ18:19
- Штаб: На Донбассе установилась тишина18:16
- Наблюдатели ОБСЕ рассказали о танках и гаубицах в ОРЛО18:07
- Ходаковский считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну17:53
- Грузовики белого цвета: СММ ОБСЕ пытались отследить "гумконвой" в ОРДО17:36
- Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления17:17
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области16:59
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»
- Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки
- Я тебя, дура, на ремни порежу: в деле об убийстве морпехов в АТО шокирующий поворот