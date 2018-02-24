Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"

24.02.2018 12:07

Сегодня, 24 февраля, Департамент информации и печати МИД России опубликовало жесткий комментарий в связи с подписанием Президентом Украины закона о так называемой "реинтеграции Донбасса".



Приводим этот комментарий, появившийся на сайте МИД РФ, дословно:



"24 февраля 2018 г. вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины.



Подписав упомянутый закон, П.Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения.



Оставалась пусть и хрупкая, но надежда на то, что Президент П.Порошенко, который три года назад лично принимал участие в разработке Минских соглашений, а после постоянно твердил о своей приверженности достигнутым договоренностям, все же одумается. Чуда, однако, не произошло. Росчерком пера глава Украины, по сути, подписал приговор минскому "Комплексу мер".



Примечательно и то, что вступление в силу этого закона совпало с очередной годовщиной государственного переворота, совершенного украинскими националистами в феврале 2014 года. Выводы напрашиваются сами собой: нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия.



Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности".



Российские сторонники "большой войны" и "Новороссии" уже вовсю скринят данную официальную позицию дипломатов РФ, уверяя, что вскоре на Донбассе станет жарко.



Ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, чего ожидать после вступления в силу подписанного президентом закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Официально он вступил в силу сегодня, 24 февраля.



Напомним, что, согласно закону неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом, а на подконтрольной части будет сформирован Оперативный штаб. Кроме того, антитеррористическая операция на Донбассе будет переформатирована в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

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