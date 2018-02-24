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Самоубийства в зоне АТО: прозвучали два громких заявления
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уверяет, что военнослужащие в зоне проведения АТО на Донбассе совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю. В Минобороны это опровергают.
"В среднем от двух до трех человек тех, кто совершает самоубийства", – сказал Матиос, отвечая в эфире телеканала "112 Украина" на вопрос о статистике самоубийств в зоне АТО.
При этом он подчеркнул, что, те, кто вернулся из зоны АТО, не входят в зону компетенции военной прокуратуры. "Мы говорим о тех, кто находится в зоне АТО, или военных частях", – уточнил главный военный прокурор.
Матиос уверяет, что статистику самоубийств среди военных, вернувшихся в мирную жизнь, никто не ведет.
В Минобороны отрицают статистику, озвученную военным прокурором. Как сообщает Громадське ТV, начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский заявил следующее: "Эти заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция".
Грунтовский отметил, что количество суицидов сохраняется на уровне прошлого года и не имеет тенденции к росту. Однако, назвать точную цифру отказался, сославшись на засекреченность информации.
Теги: Донбасс, военные, самоубийство, АТО, Матиос
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