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Снегирев: На обострение на Донбассе США будут отвечать обострением в Сирии
Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев провел параллели между конфликтом на Донбассе и в Сирии. И в том, и в другом увязла Россия, хоть на Донбассе "ихтамнет", а из Сирии раза четыре уже "выводили" российские войска.
"Россия упорно продвигать свой план по миссии ООН - то есть размещение миротворцев на линии разграничения, выполнение Украиной политической части "Минская-2" и поэтапное расширение операции. США в процессе разрешения конфликта на Донбассе демонстративно отстранили Европу и брали на себя все рычаги давления на Украину, - пишет Снегирев на своей странице в Фейсбуке. - Тема поэтапного введения миротворцев на Донбасс и принятия закона о реинтеграции ОРДЛО будут темой мартовских переговоров спецпредставителя США по Украине Волкера и помощника Путина - Суркова. Причем, понятие о поэтапности введения миротворцев не было в начале переговоров Волкера и Сурков. Это говорит о договоренности между США и РФ. То есть переговорный процесс переводят в формат двух стран".
Эксперт подчеркивает, что США заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта на Донбассе. Но не по сценарию Кремля. По словам американского генерала Бена Ходжеса, Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, "но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории".
"Украина для США не первая неотложная проблема в переговорах с РФ. Но на обострение на Донбассе США будут отвечать обострением в Сирии, - считает Снегирев. - Напомню, 7 февраля не менее 300 россиян из ЧВК "Вагнера" были убиты или получили ранения в результате боя с спецназовцами США в Сирии. В Москве открестились от погибших в Сирии россиян".
Эксперт отмечает, что постоянные потери деморализуют общество. "Американцы это хорошо понимают и будут играть на этом, понимая, что военные поражения это самый большой демотиватор внутри РФ накануне президентских выборов. Понимают это и в Кремле, поэтому Москва и идет на переговоры", - считает сопредседатель ОИ "Права Справа".
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Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, конфликт, Сирия, миротворцы
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