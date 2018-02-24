Соцсети сообщают о проблемах на КПВВ "Майорск"

24.02.2018 12:26

Все КПВВ сегодня, 24 февраля, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

10-15 Родители со стороны Артемовска в 5 утра приехали, стоят даже не двинулись, очередь обычная

11-00 со стороны Артемовска не пропускают маршрутки и такси, муниципальные автобусы проезжают до кпвв.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

8-30 Курахово в Донецк очередь большая, больше 100, льготы машин 30

9-00 На курахово в донецк 150гдето

10-30 ДНР проехали, сейчас на 0,до мостика не доехали,впереди машин много.

11030 На Каргиле в Донецк около 100 машин



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

11-30 В Донецк на Новотроицком 60-70, Еленовке 20. В Мариуполь на перлыне 30, на Еленовке до поворота.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

11-00 Пищевик в марик на днр никого ,в днр машин 50 На Украине в марик никого

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