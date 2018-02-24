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Архив - Донецкая область

Соцсети сообщают о проблемах на КПВВ "Майорск"

24.02.2018 12:26
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Соцсети сообщают о проблемах на КПВВ "Майорск"

Все КПВВ сегодня, 24 февраля, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.

Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
10-15 Родители со стороны Артемовска в 5 утра приехали, стоят даже не двинулись, очередь обычная
11-00 со стороны Артемовска не пропускают маршрутки и такси, муниципальные автобусы проезжают до кпвв.

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-30 Курахово в Донецк очередь большая, больше 100, льготы машин 30
9-00 На курахово в донецк 150гдето
10-30 ДНР проехали, сейчас на 0,до мостика не доехали,впереди машин много.
11030 На Каргиле в Донецк около 100 машин

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
11-30 В Донецк на Новотроицком 60-70, Еленовке 20. В Мариуполь на перлыне 30, на Еленовке до поворота.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
11-00 Пищевик в марик на днр никого ,в днр машин 50 На Украине в марик никого

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Теги: Донбасс, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, очереди
 
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