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Соцсети сообщают о проблемах на КПВВ "Майорск"
Все КПВВ сегодня, 24 февраля, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
10-15 Родители со стороны Артемовска в 5 утра приехали, стоят даже не двинулись, очередь обычная
11-00 со стороны Артемовска не пропускают маршрутки и такси, муниципальные автобусы проезжают до кпвв.
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-30 Курахово в Донецк очередь большая, больше 100, льготы машин 30
9-00 На курахово в донецк 150гдето
10-30 ДНР проехали, сейчас на 0,до мостика не доехали,впереди машин много.
11030 На Каргиле в Донецк около 100 машин
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
11-30 В Донецк на Новотроицком 60-70, Еленовке 20. В Мариуполь на перлыне 30, на Еленовке до поворота.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
11-00 Пищевик в марик на днр никого ,в днр машин 50 На Украине в марик никого
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Теги: Донбасс, пункты пропуска, Майорск, КПВВ, очереди
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