Стало известно время обстрелов Приазовского направления: видео с позиций ВСУ

24.02.2018 11:30

Военное телевидение Украины опубликовало репортаж с позиций украинских морпехов, которые держат оборону на Приазовском направлении.



"На провокации врага не ведутся. Продолжают укреплять свои позиции и готовы к отражению вражеских атак. Уверяют, что ни клочка родной земли пророссийским боевикам отдавать не собираются", - отмечает ВоенТВ.



Морпехи в мини-интервью сообщают, что основная активность противника приходится на промежуток между 18:00 и 22:00. Оккупанты используют пулеметы, гранатометы и минометы.