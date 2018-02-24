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Стало известно время обстрелов Приазовского направления: видео с позиций ВСУ

24.02.2018 11:30
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Стало известно время обстрелов Приазовского направления: видео с позиций ВСУ

Военное телевидение Украины опубликовало репортаж с позиций украинских морпехов, которые держат оборону на Приазовском направлении.

"На провокации врага не ведутся. Продолжают укреплять свои позиции и готовы к отражению вражеских атак. Уверяют, что ни клочка родной земли пророссийским боевикам отдавать не собираются", - отмечает ВоенТВ.

Морпехи в мини-интервью сообщают, что основная активность противника приходится на промежуток между 18:00 и 22:00. Оккупанты используют пулеметы, гранатометы и минометы.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, морпехи, Приазовье
 
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