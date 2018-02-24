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Архив - Донецкая область

Сводка из зоны АТО: 13 обстрелов, било запрещенное вооружение, потерь нет

24.02.2018 07:30
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Сводка из зоны АТО: 13 обстрелов, било запрещенное вооружение, потерь нет

За прошедшие сутки, 23 февраля, российско-оккупационные войска продолжили грубо нарушать Минские договоренности и использовали вооружение, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения на определенные расстояния.

"Особенно активно агрессор осуществлял провокации по темное время суток, - отмечает пресс-центр штаба АТО. - В общем, за минувшие сутки, противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один украинский защитник".

По данным штаба, на Луганском направлении оккупанты применили в пятницу артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы и весь арсенал стрелкового вооружения, включая гранатометы, вблизи Луганского. По предварительной информации несколько снарядов разорвались в окрестностях этого прифронтового населенного пункта и повредили имущество частных домов местных жителей.

Со стороны временно оккупированного Первомайска противник обстрелял окрестности Подлесного из артиллерии калибра 152-мм. Последствия причиненного ущерба выясняются.

Из 120-мм минометов и вооружения БМП захватчики вели огонь по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Троицкого. Кроме того, агрессор провоцировал украинских воинов из гранатометов различных типов и стрелкового оружия у Новоалександровки, Новгородского и Зайцево.

На Донецком направлении оккупанты вчера вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого.



Теги: Донбасс, АТО, агрессор, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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