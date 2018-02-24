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Архив - Донецкая область

Сводка с КПВВ на Донетчине: утро поразило очередями

24.02.2018 09:30
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Сводка с КПВВ на Донетчине: утро поразило очередями

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось более шести сотен авто.

По данным Госпогранслужбы Украины, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 40 и 100 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 70/80; у КПВВ "Новотроицкое" - 60/50; у КПВВ "Гнутово" - 80/170 авто соответственно.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 40 500 человек и 5400 транспортных средств.

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Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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