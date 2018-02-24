Тука рассказал, как украинские нардепы превращают во врагов жителей ОРДЛО

24.02.2018 19:46

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверен, что в Украине нужно менять общественное мнение по отношению к жителям неподконтрольного Донбасса. И начинать надо с Верховной Рады, которая принимает законы, разжигающие вражду.



"До сих пор кое-где, а иногда и регионально господствует точка зрения, что "там" все "сепары", что там всех надо наказать... С этим приходится как-то жить. Я не воспринимаю закон о коллаборационизме. Я об этом говорил неоднократно", – заявил Тука в эфире телеканала "ICTV".



По мнению замминистра МинВОТ, заранее обвинять людей, живущих на неподконтрольном Донбассе, в коллаборационизме недопустимо. Это наносит серьезный ущерб реинтеграции.



"Если мы, еще не освободив территории, заранее какие-то группы людей называем уголовными преступниками, нужно отдавать себе четкий отчет, что этих людей мы мгновенно превращаем в собственных врагов", - подчеркнул Тука.



Заместитель министра МинВОТ добавил, что его ведомство не может повлиять в этом вопросе на украинский парламент и ту часть украинского общества, которая считает жителей Донбасса коллаборантами.



"Если в Верховной Раде принимается закон, который не соответствует ни моей личной точке зрения, ни точке зрения министерства, что мы можем сказать. Нужно в первую очередь в Верховной Раде работать, если в законе внесли ответственность", – отметил он.



Издание dnews.dn.ua напоминает, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма.



9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 " О запрете коллаборационизма" (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).



20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма", который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.



28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 "Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей" предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.



Коллаборационизм (фр. collaboration – "сотрудничество") – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.