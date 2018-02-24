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Архив - Донецкая область

В Донецке горел 14-этажный дом, есть пострадавшие

24.02.2018 11:07
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В Донецке горел 14-этажный дом, есть пострадавшие

В Калининском районе оккупированного Донецка, на ул. Калужская, вечером 23 февраля произошел пожар в подвальном помещении 14-этажного дома.

Учитывая, что горело многоэтажное здание, к месту ЧП прибыло 4 единицы спасательной техники и 13 человек личного состава.

В результате пожара, причины которого устанавливаются, пострадали 2 человека. Их госпитализировали.



Теги: Донецк, Донбасс, пожар, спасатели, пострадавшие
 
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