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Архив - Донецкая область

В Горловке ночью из воды выловили неизвестного

24.02.2018 11:18
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В Горловке ночью из воды выловили неизвестного

Из заиленного водоема по ул. Шашурина (Никитовский район оккупированной Горлвки) минувшей ночью достали человека.

В работах принимали участие местные "спасатели". С помощью надувной лодки и спасательной веревки они извлеки из заиленного участка в камышах мужчину (приблизительно 30-40 лет), анкетные данные которого устанавливаются.

В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в горловскую горбольницу.



Теги: Донбасс, Горловка, спасатели, водоем
 
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