В Горловке ночью из воды выловили неизвестного

24.02.2018 11:18

Из заиленного водоема по ул. Шашурина (Никитовский район оккупированной Горлвки) минувшей ночью достали человека.



В работах принимали участие местные "спасатели". С помощью надувной лодки и спасательной веревки они извлеки из заиленного участка в камышах мужчину (приблизительно 30-40 лет), анкетные данные которого устанавливаются.



В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в горловскую горбольницу.