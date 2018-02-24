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В Горловке ночью из воды выловили неизвестного
24.02.2018 11:18
Из заиленного водоема по ул. Шашурина (Никитовский район оккупированной Горлвки) минувшей ночью достали человека.
В работах принимали участие местные "спасатели". С помощью надувной лодки и спасательной веревки они извлеки из заиленного участка в камышах мужчину (приблизительно 30-40 лет), анкетные данные которого устанавливаются.
В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в горловскую горбольницу.
Теги: Донбасс, Горловка, спасатели, водоем
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