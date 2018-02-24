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Архив - Донецкая область

В КПВВ обнаружили тайник с медицинскими препаратами. Везли в ОРДО

24.02.2018 12:20
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В КПВВ обнаружили тайник с медицинскими препаратами. Везли в ОРДО

В КПВВ "Майорск", что у линии разграничения на Донетчине, пограничники остановили машину набитую медицинскими препаратами. Она следовала в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).

Сегодня, 24 февраля, пограничники Краматорского отряда обнаружили нарушителя с большим количеством медицинских препаратов. Мужчина пересекал линию разграничения в направлении неподконтрольной территории через КПВВ "Майорск" автомобилем.

Во время проверки пограничники выяснили, что водитель направляется в Горловку. Осматривая его транспортное средство, в конструктивных особенностях нашли скрытые товары. В частности, в сиденьях авто находились лекарственные средства в ассортименте. Сейчас их количество устанавливается.

Нарушителя и находку передали представителям фискальной службы для принятия решения.



Теги: Донбасс, линия разграничения, Майорск, КПВВ, ОРДО
 
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