В КПВВ обнаружили тайник с медицинскими препаратами. Везли в ОРДО

24.02.2018 12:20

В КПВВ "Майорск", что у линии разграничения на Донетчине, пограничники остановили машину набитую медицинскими препаратами. Она следовала в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).



Сегодня, 24 февраля, пограничники Краматорского отряда обнаружили нарушителя с большим количеством медицинских препаратов. Мужчина пересекал линию разграничения в направлении неподконтрольной территории через КПВВ "Майорск" автомобилем.



Во время проверки пограничники выяснили, что водитель направляется в Горловку. Осматривая его транспортное средство, в конструктивных особенностях нашли скрытые товары. В частности, в сиденьях авто находились лекарственные средства в ассортименте. Сейчас их количество устанавливается.



Нарушителя и находку передали представителям фискальной службы для принятия решения.