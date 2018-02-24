В Краматорске сегодня заседали общественники

24.02.2018 20:05

Сегодня, 24 февраля, в Краматорске состоялось заседание общественного совета (ОС) при облгосадминистрации.



В мероприятии приняли участие члены ОС, заместитель председателя облгосадминистрации - Сергей Добряк, заместитель директора департамента информационной и внутренней политики облгосадминистрации Наталья Чукова, представители структурных подразделений Донецкой ОГА и общественности.



Были рассмотрены отчет о деятельности ОС за 2017 год, планы на 2018-й, выполнение Регионального плана мероприятий по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 гг. Кроме того, собравшиеся рассмотрели вопрос о поддержке создания регионального юношеского технопарка в г. Краматорск.



"58% украинцев считают, что участие в общественных организациях является эффективным инструментом защиты их интересов и прав. Гражданское общество сегодня играет важную роль в формировании и реализации реформ, - подчеркнула Наталья Чукова. - Вызовы 2014 года продемонстрировали Украине важность способности людей к самостоятельному объединению для участия в жизни общества и государства".