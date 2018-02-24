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Архив - Донецкая область

В Луганское вернули свет и газ

24.02.2018 18:19
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В Луганское вернули свет и газ

Поселок Луганское, который вчера попал под обстрел со стороны боевиков, оживает после ударов.

Сегодня, 24 февраля, при содействии офицеров гражданско-военного сотрудничества штаба АТО и представителей украинской стороны СЦКК, восстановлено поврежденное в результате вчерашнего обстрела российскими наемниками из артиллерийских систем калибра 122-мм электро- и газоснабжения до населенного пункта Луганское. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, подчеркнув, что Вооруженные Силы Украины делают всё возможное, чтобы облегчить жизнь гражданскому населению.

Напомним, что сегодня в период с полуночи до шести вечера на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела.



Теги: Донбасс, свет, газ, Луганское, АТО, СЦКК
 
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