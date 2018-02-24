В Мариуполе прошла премьера на обновленной театральной сцене

24.02.2018 20:37

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сегодня посетил Донецкий академический областной драматический театр в Мариуполе.



По словам главы ОГА, он побывал на премьерном показ "Энеиды" на обновленной сцене ДАОДТ.



"Классика всегда современна и актуальна - это своей яркой игрой сегодня в очередной раз доказали мариупольские актеры", - написал губернатор на своей странице в Фейсбуке в девятом часу вечера.