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Архив - Донецкая область

В Мариуполе выбирают "пышечек"

24.02.2018 18:36
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В Мариуполе выбирают "пышечек"

Отборочный этап Всемирного конкурса красоты девушек с пышными формами начался в Мариуполе.

Как сообщает MRPL.CITY, анкету в интернете заполнили более 30 девушек. На кастинге под названием "Мiss Мариуполь Plus Size" оценивались роскошные формы кандидаток. В частности, параметры фигуры конкурсанток должны соответствовать размеру одежды XL и более. Кроме того, в конкурсе могут принимать участие только жительницы Мариуполя и Донецкой области или смежных областей от 18 до 45 лет.

Финал конкурса состоится в апреле. Победительница в течение года будет участвовать в культурных и благотворительных акциях, а также получит право представлять Мариуполь на конкурсе красоты "Мiss Ukrаine Plus Size" и шанс отправиться на международный конкурс.



Теги: Донбасс, Мариуполь, девушки, конкурс, кастинг
 
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