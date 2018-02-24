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В Мариуполе выбирают "пышечек"
24.02.2018 18:36
Отборочный этап Всемирного конкурса красоты девушек с пышными формами начался в Мариуполе.
Как сообщает MRPL.CITY, анкету в интернете заполнили более 30 девушек. На кастинге под названием "Мiss Мариуполь Plus Size" оценивались роскошные формы кандидаток. В частности, параметры фигуры конкурсанток должны соответствовать размеру одежды XL и более. Кроме того, в конкурсе могут принимать участие только жительницы Мариуполя и Донецкой области или смежных областей от 18 до 45 лет.
Финал конкурса состоится в апреле. Победительница в течение года будет участвовать в культурных и благотворительных акциях, а также получит право представлять Мариуполь на конкурсе красоты "Мiss Ukrаine Plus Size" и шанс отправиться на международный конкурс.
Теги: Донбасс, Мариуполь, девушки, конкурс, кастинг
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