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В Мариуполе задержали стрелка
В Кальмиусское отделение полиции Мариуполя поступило сообщение от врачей травматологического отделения о том, что оказана медицинская помощь 33-летней местной жительнице. При осмотре пострадавшей были обнаружены телесные повреждения, характерные для выстрела из травматического оружия.
Проверяя полученную информацию и круг знакомых потерпевшей, полицейские установили 30-летнего жителя Кальмиусского района, дома у которого при осмотре жилья был обнаружен газовый пистолет "RG-88", переделанный под стрельбу резиновыми пулями и шесть резиновых патронов калибра 9 мм. Свой арсенал мужчина прятал в фасаде стены дома.
По словам мужчины, они отдыхали в компании, когда у него возник конфликт с потерпевшей. Ее слова обидели злоумышленника. Находясь под действием алкоголя, он выстрелил ей в живот из пистолета. Как пояснил задержанный, оружие приобрел 4 года назад для самообороны.
В настоящее время здоровью и жизни женщины ничего не угрожает. Пистолет и патроны изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пистолет, полиция
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