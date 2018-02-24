В Мариуполе задержали стрелка

24.02.2018 13:37

В Кальмиусское отделение полиции Мариуполя поступило сообщение от врачей травматологического отделения о том, что оказана медицинская помощь 33-летней местной жительнице. При осмотре пострадавшей были обнаружены телесные повреждения, характерные для выстрела из травматического оружия.



Проверяя полученную информацию и круг знакомых потерпевшей, полицейские установили 30-летнего жителя Кальмиусского района, дома у которого при осмотре жилья был обнаружен газовый пистолет "RG-88", переделанный под стрельбу резиновыми пулями и шесть резиновых патронов калибра 9 мм. Свой арсенал мужчина прятал в фасаде стены дома.



По словам мужчины, они отдыхали в компании, когда у него возник конфликт с потерпевшей. Ее слова обидели злоумышленника. Находясь под действием алкоголя, он выстрелил ей в живот из пистолета. Как пояснил задержанный, оружие приобрел 4 года назад для самообороны.



В настоящее время здоровью и жизни женщины ничего не угрожает. Пистолет и патроны изъяты и направлены на экспертизу.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.