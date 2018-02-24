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Взрывы на Донетчине: под ударом оказались Донецкая фильтровальная станция, Майорск, Светлодарск и не только
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (охватывает период с вечера 21 по вечер 22 февраля), в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 375 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (134 взрыва).
Так, вечером 21 и ночью 22 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 5 снарядов с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 22 взрыва неопределенного происхождения, 61 снаряд (14 с запада на восток и 47 с востока на запад), а также 7 вспышек дульного пламени — все на расстоянии 0,5–1,5 км к югу. Вечером 22 февраля с помощью этой же камеры была зарегистрирована огневая активность в такой хронологической последовательности: 2 снаряда с запада на восток, 5 выпущенных вверх осветительных ракет, 1 взрыв неопределенного происхождения, 8 снарядов (6 с востока на запад и 2 с запада на восток), 1 осветительная ракета и 23 снаряда (22 с востока на запад и 1 с запада на восток) — все на расстоянии 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 21 февраля камера СММ на контрольном пункте въезда-выезда в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северу от Донецка) зафиксировала 19 взрывов неопределенного происхождения и 75 снарядов (29 с севера на юг и 46 с юга на север) — все в 2–4 км к юго-востоку.
22 февраля, осуществляя мониторинг на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении примерно 3 часов, наблюдатели слышали 64 взрыва неопределенного происхождения в 2–5 км в секторе от юго-юго-запада до северо-запада. В тот же день, патрулируя на юго-западной окраине Ясиноватой в течение примерно 2 часов, команда СММ слышала 66 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии 1–6 км к западу и северо-западу.
22 февраля, ведя наблюдение в районе н. п. Павлополь (подконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя), члены патруля Миссии слышали 24 взрыва неопределенного происхождения, 4 очереди из пушки неустановленного огня и около 40 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 2–6 км в секторе от юго-юго-востока до северо-востока.
Вечером 21 февраля, пребывая в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 32 взрыва неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 3–8 км в секторе от востока до юго-востока. 22 февраля в этом же населенном пункте команда СММ слышала 60 взрывов неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного и стрелкового оружия — все в 3–5 в секторе от востока до юго-запада.
22 февраля в н. п. Клещеевка (подконтрольный правительству, 60 км к северу от Донецка) наблюдатели слышали 16 взрывов, оцененных ими как выстрелы из артиллерии в 5–6 км к северу.
Теги: Донбасс, взрывы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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