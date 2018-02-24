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Записки из Донецка: Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда

24.02.2018 20:56
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Записки из Донецка: Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, уверяет, что оккупированный город будто замер в ожидании чего-то.

Вот, что пишет Мария на своей странице в Фейсбуке (стиль и орфография автора сохранены):

"Оплатила коммуналку за 6 (шесть) квартир и свою седьмую. Отакої!
Три квартиры проведала. Пустые, чистые, теплые, уютные. Посидела на диванах, за столом на кухне.
В одной из квартир полила цветы. Они понимают, что без вариантов. Поливаю раз в месяц и они терпеливо ждут меня. И ещё больше ждут возвращения своих хозяев.
Есть подъезды, где живут почти все. А в моём подъезде на каждом этаже по две квартиры пустые. На моём этаже пустые три квартиры из четырёх.
Уже давно ни у кого не играет громко музыка. И соседи стали какие-то смурные. Хотя есть такие, что с порога новоросские флажки и колорадские ленты. Казалось бы, радуйся. Пока всё по-твоему - русский миръ. Но радости в них нет. И это хорошо.
Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда".





Теги: Донецк, Донбасс, квартиры, оккупация
 
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