Жебривский рассказал о куркулях и реакции Захарченко

24.02.2018 08:53

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщили, что на Донетчине объявили первый в этом году и уже шестой в рамках программы "Український донецький куркуль" конкурсный отбор бизнес-проектов.



Документы от претендентов на получение до 500 тыс. гривен гранта на развитие бизнеса принимает департамент экономики ДонОГА по адресу: г. Краматорск, ул.Богдана Хмельницкого, 6, кабинет 412. Документы претенденту нужно принести лично - в бумажной форме, к 13 марта. В электронной форме происходит лишь корректировки бизнес-плана - по необходимости.



Заседание комиссии по защите проектов и отбора победителей планируется на 28 марта. Подробнее справочную информацию можно получить по телефону (050) 623-80-08 или по электронной почте [email protected]



"Программа "Український донецький куркуль" - одна из самых успешных программ прошлого года, - отмечает губернатор. - Благодаря ей, более 130 жителей Донетчины открыли собственный бизнес в самых различных областях хозяйства. Наши куркули занимаются растениеводством, животноводством, птицеводством, флористикой, варят сыр, шьют мягкие игрушки, открыли заведения питания, медицинские кабинеты, спортивные залы, швейные мастерские, станции технического обслуживания автомобилей, предприятия по обработке железа, пекарни, теплицы, типографии".



Жебривский подчеркивает, что постоянно увеличивается количество поданных заявок: люди поверили в программу, в собственные силы, в поддержку их идей государством.



"Кроме того, о куркулях заговорили и на временно оккупированной территории Донбасса, - сообщил губернатор. - Правда, специфически: люди провели опрос, хотели бы молодые предприниматели иметь поддержку от "государства", на что главарь боевиков Захарченко отреагировал однозначно. "Мне доложили в "МВД", что бегал какие-то опросники делали, я сказал - арестовать мгновенно. Это попахивает аферизмом. Если ты молодой предприниматель - ты уже жулик", - сказал он в эфире одного из своих пропагандистских каналов. Вот так однозначно московская марионетка клеймит людей, которые хотят быть экономически независимыми от гумконвоев из России, от подачек тех, кто называет себя властью на временно оккупированных украинских территориях. Специально для граждан Украины по ту сторону так называемой линии разграничения отмечу, что в программе "Український донецький куркуль" каждый третий победитель - переселенец с территорий, оккупированных рашистскими орками. Для переселенцев в условиях программы прописаны определенные преференции. Для Украины важен каждый ее гражданин, его личная свобода и благосостояние".