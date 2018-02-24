- Живой щит: в ОРДО скопили танки в жилых районах22:22
- В ОРДЛО готовятся к бунтам22:03
- Что ждет Донбасс: озвучены варианты развития событий21:40
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ21:20
- Записки из Донецка: Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда20:56
- В Мариуполе прошла премьера на обновленной театральной сцене20:37
- В Краматорске сегодня заседали общественники20:05
- Тука рассказал, как украинские нардепы превращают во врагов жителей ОРДЛО19:46
- ОРДЛО: наблюдателей ОБСЕ отгоняли от границы19:34
- Кучма рассказал, от кого зависит мир на Донбассе19:13
Живой щит: в ОРДО скопили танки в жилых районах
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) сообщила, что боевики незаконных вооруженных формирований ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) сосредотачивают тяжелую военную технику в жилых районах.
Так, 22 февраля наблюдателями СММ ОБСЕ было обнаружено 36 танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик, и 5 единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное.
Кроме того, по предварительной информации, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в оккупированном Донецке обнаружено 10 танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка - артиллерийские системы и минометы разного калибра.
"Всё это свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требованиями актов международного права о запрете размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - отмечает УС СЦКК, обвиняя противника также в систематическом нарушении достигнутых в Минске договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон.
Теги: Донбасс, боевики, танки, оккупанты, СЦКК, ОРДО
- Боевики ОРДЛО используют мирных жителей как "живой щит"
- Оккупанты Донбасса бьют из танков и готовят наступательный бой
- В ЛНР хотят создать православные классы в школах
- За что командование донбасских боевиков пообещало их карать
- Боевики установили обстрельный рекорд
- В Луганск приехал поезд с украинским флагом на вагоне
- Живой щит: в ОРДО скопили танки в жилых районах22:22
- В ОРДЛО готовятся к бунтам22:03
- Что ждет Донбасс: озвучены варианты развития событий21:40
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ21:20
- Записки из Донецка: Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда20:56
- В Мариуполе прошла премьера на обновленной театральной сцене20:37
- В Попасной миссия ОБСЕ пряталась от обстрела в подвале20:29
- В Подлесном насчитали 15 воронок от 152-мм снарядов20:11
- В Краматорске сегодня заседали общественники20:05
- Тука рассказал, как украинские нардепы превращают во врагов жителей ОРДЛО19:46
- Живой щит: в ОРДО скопили танки в жилых районах22:22
- В ОРДЛО готовятся к бунтам22:03
- Что ждет Донбасс: озвучены варианты развития событий21:40
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ21:20
- Записки из Донецка: Когда-то кипела жизнь. А сейчас процесс ожидания. Каждый понимает, что так не будет всегда20:56
- В Мариуполе прошла премьера на обновленной театральной сцене20:37
- В Попасной миссия ОБСЕ пряталась от обстрела в подвале20:29
- В Подлесном насчитали 15 воронок от 152-мм снарядов20:11
- В Краматорске сегодня заседали общественники20:05
- Тука рассказал, как украинские нардепы превращают во врагов жителей ОРДЛО19:46
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- Медики подсказали, как быстро восстановить организм после алкоголя07:55
- Дорогой в оккупированный Крым: Как люди пересекают админграницу21:48
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Что ждет Украину после завершения войны: неутешительный прогноз
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?
- «В Луганске грохот». Тяжелые обстрелы длятся полчаса, Vodafone «приуныл»
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Бойцы ВСУ в Донбассе получили спецполномочия: озвучены подробности
- Признак, который отличает замужнюю женщину в толпе от свободной девушки