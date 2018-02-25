Аброськин назвал Захарченко "обезьяной в галстуке" и дал ему совет

25.02.2018 16:21

Сегодня, 25 февраля, первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин проанализировал прессу ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - неподконтрольная Украине территория).



"Пропаганда в Зазеркалье остается без изменений. На всех первых страницах "изданий", как всегда "отец народа Захарченко", но хочу отметить, что этот недолидер изменил тельняшку на галстук. Видимо, услышал мою критику, потому что в реальной жизни он не имеет никакого отношения к любому подразделению Вооруженных Сил, - пишет Аброськин на своей странице в Фейсбуке. - Даю следующий совет этой "обезьяне в галстуке" - в ближайший время ему нужно присоединиться к своему брату по разуму Плотницкому для тесного "обмена опытом".



Напомним, что бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий после осеннего переворота в "республике" (его место занял Леонид Пасечник) и бегства в РФ, по некоторым данным, находится в СИЗО Петербурга под неофициальным названием "Кресты".



"Также "активизировались" встречи Захарченко с его "многочисленными соседями по совместному границы", как написали в "Казачий вестнике". "Встреча братьев по крови Захарченко и Пасечника" ... Я бы сказал иначе: встреча братьев в крови, за которую они вместе еще будут нести ответственность, - продолжает Аброськин. - "Активизировалась" и зарубежная деятельность этих "государств". Так, "лидер ЛНР" провел встречу с делегацией непризнанной республики Южная Осетия".



Кроме того, в "ЛНР" стартовал проект по сбору данных о своих "героях-участниках Дебальцевский-Чернухинского операции".



"Согласен, очень нужна инициатива особенно для наших правоохранительных органов, чтобы на каждого "героя" была собрана доказательная база и впоследствии никто из них не смог избежать ответственности, - отмечает замглавы Нацполиции. - Но все же Захарченко - это "лидер с великим опытом и геополитическим видением": он "подписал указ о продлении программы объединения народа Донбасса", которая включает "финансовую и другую помощь" жителям, проживающим на неподконтрольной террористам территории Донецкой и Луганщины. Могу сказать, что идут шагами Геббельса - "мы добиваемся не правды, а эффекта"… Освобождение от русских захватчиков и наемников террористов, а затем объединение народа Украины - обязательно произойдет, но уже без этих "братьев по крови" Захарченко и Пасечника".