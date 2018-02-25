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Архив - Донецкая область

Член "ДНР" обыскал миссию ОБСЕ

25.02.2018 15:40
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Член "ДНР" обыскал миссию ОБСЕ

Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики "ДНР" разрешили проезд лишь после обыска их авто.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 24 февраля), член "ДНР" в одежде военного типа дважды останавливал патруль Миссии на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 восточнее н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка). Он разрешал проезд только после проверки прицепа СММ. То же самое произошло сутками ранее.



Теги: Донбасс, обыск, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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