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Член "ДНР" обыскал миссию ОБСЕ
25.02.2018 15:40
Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ боевики "ДНР" разрешили проезд лишь после обыска их авто.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 24 февраля), член "ДНР" в одежде военного типа дважды останавливал патруль Миссии на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 восточнее н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка). Он разрешал проезд только после проверки прицепа СММ. То же самое произошло сутками ранее.
Теги: Донбасс, обыск, ДНР, СММ ОБСЕ
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