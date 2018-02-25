Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс СОС сообщил график работы мобильного отделения Ощадбанка на Донетчине

25.02.2018 14:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс СОС сообщил график работы мобильного отделения Ощадбанка на Донетчине

Сегодня, 25 февраля, ОО Донбасс СОС опубликовал график работы мобильного отделения Ощадбанка у линии разграничения на подконтрольной части Донецкой области.

График выглядит следующим образом:

п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 26 и 28 февраля, 2,3 марта;
г. Бахмут, ул. Мира,50 - 27 февраля;
пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) – 1 марта.

Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.

В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.



Теги: Донбасс, финансы, Ощадбанк, график
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх