Донбасс СОС сообщил график работы мобильного отделения Ощадбанка на Донетчине

25.02.2018 14:32

Сегодня, 25 февраля, ОО Донбасс СОС опубликовал график работы мобильного отделения Ощадбанка у линии разграничения на подконтрольной части Донецкой области.



График выглядит следующим образом:



п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 26 и 28 февраля, 2,3 марта;

г. Бахмут, ул. Мира,50 - 27 февраля;

пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) – 1 марта.



Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.



В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.