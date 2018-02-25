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Донбасс СОС сообщил график работы мобильного отделения Ощадбанка на Донетчине
Сегодня, 25 февраля, ОО Донбасс СОС опубликовал график работы мобильного отделения Ощадбанка у линии разграничения на подконтрольной части Донецкой области.
График выглядит следующим образом:
п. Зайцево, КПВВ "Майорск" – 26 и 28 февраля, 2,3 марта;
г. Бахмут, ул. Мира,50 - 27 февраля;
пгт. Мироновский, Бахмутский район (ул. Мира,18) – 1 марта.
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, финансы, Ощадбанк, график
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