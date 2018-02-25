Донецкую область сотрясли четыре сотни взрывов

25.02.2018 08:23

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 24 февраля), в Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. При этом зафиксировано больше взрывов (около 400), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (375 взрывов).



Так, в дополнение к ряду нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ближе к вечеру 22 февраля, вечером 22 и ночью 23 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 5 снарядов с востока на запад и 1 снаряд с запада на восток, а затем в общей сложности 17 взрывов неопределенного происхождения и 56 снарядов (38 с востока на запад, 17 с запада на восток и 1 с севера на юг), 7 вспышек дульного пламени, 1 выпущенную вверх осветительную ракету и 1 взрыв в воздухе — все в 0,5–1,5 км к югу. Вечером 23 февраля эта же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 3 снаряда с запада на восток и 7 снарядов с востока на запад, а затем 2 взрыва неопределенного происхождения и 7 снарядов (4 с запада на восток и 3 с юго-востока на северо-запад) — все в 0,5–1,5 км к югу.



Поздно вечером 22 февраля камера СММ в н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) зафиксировала взрыв неопределенного происхождения на неопределенном расстоянии к востоко-юго-востоку. На следующий день, находясь на юго-западной окраине Авдеевки на протяжении 4,5 часов, члены патруля Миссии слышали 17 взрывов неопределенного происхождения и 5 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 3–7 км в секторе от юго-востока до юго-запада.



В первой половине дня 23 февраля, осуществляя мониторинг на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 3,5 часов, наблюдатели слышали около 50 взрывов неопределенного происхождения в 2–5 км к северо-западу.



Поздно вечером 22 февраля камера СММ на шахте "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка) зафиксировала 2 взрыва неопределенного происхождения в 2–4 км к северу. Вечером 23 февраля эта же камера зафиксировала 94 взрыва неопределенного происхождения в 2–4 км к северу.



Вечером 22 и в ночь на 23 февраля, находясь в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала примерно 130 взрывов неопределенного происхождения и около 340 очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 4–8 км в секторе от северо-востока до востока.



В первой половине дня 23 февраля со своей позиции в н. п. Луганское (подконтрольный правительству, 59 км к северу от Донецка) на протяжении 15-минутного периода времени наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения в 5–7 км юго-востоку.



Утром 23 февраля, пребывая в н. п. Торецк (быв. Дзержинск, подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 12 взрывов неопределенного происхождения в 5–7 км юго-западу. Тем же утром, патрулируя в н. п. Железное (быв. Артемово, подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ слышала 3 взрыва от огня из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм; один разрыв снаряда, один выстрел, а еще один — неопределенного происхождения) в 4–6 км к западу, а также 12 взрывов неопределенного происхождения в 4–6 км в секторе от востоко-юго-востока до юго-запада.



Поздно вечером 22 и ночью 23 февраля камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от н. п. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 3 взрыва неопределенного происхождения, 1 снаряд (траектория полета не установлена), 7 снарядов с востока на запад, 2 взрыва неопределенного происхождения и 2 вспышки дульного пламени — все в 5–8 км к северу. Ближе к вечеру 23 февраля эта же камера зафиксировала 2 снаряда с запада на восток, а затем 4 снаряда с востока на запад — все в 5–8 км к северу.



В первой половине дня 23 февраля, находясь в н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали 18 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к югу и 4 взрыва неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северо-западу.



