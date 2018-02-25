"Если война сорвется с цепи". Ходаковский заявил, что ОРДЛО без РФ не выжить

25.02.2018 07:41

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский продолжает риторику в стиле: "Путин, введи войска!"



"Я сталкиваюсь и под моими публикациями, и под чужими, где затрагивается судьба Донбасса с мнением, что давайте, мол, сами уже что-то делайте, и не кивайте все время на Россию. Россия, дескать, должна вам то, должна вам се....а сами? Иногда даже говорят, чтобы мы хотя бы провели референдум, в конце концов, о присоединении к России - а то одни претензии...Ну, положим, претензий нет. Есть, как мне кажется, закономерная надежда не просто на поддержку, но на полноценную защиту, - пишет Ходаковский в Фейсбуке под псевдонимом Александр Сергеев. - Возможно, я пожалею о том, что пишу, но, видимо, должен: после минска мы уже не правомочны и не самостоятельны настолько, что наша местная власть в контексте внешнеполитических вопросов уже напоминает не власть как таковую, а декорацию. Даже Захарченко, при всех к нему вопросах и претензиях, обладает для своих "наставников" именно тем неоценимым качеством, что подпишет при необходимости и минск-2, и минск-3 и минск 10 - для этого он и назначен".



При этом Ходаковский признается, что если бы ему поставили задачу подписать документ, "после которого мы из хоть какого-то субъекта превратились бы в объект без самостоятельной воли", он бы, наверное, тоже бы подписал... "Это не было вопросом выбора, к сожалению, - отмечает террорист. - Но тем, кому положено осуществлять контроль за нашей предсказуемостью, не нужно "наверное" - им нужно "наверняка". И только потому не я и никто другой, подобный мне, а те, кто есть сегодня. И вот по этой причине мы говорим: ребята, если мы под такой плотной опекой, что никто из нас больше не решает ничего и никак не влияет на нашу судьбу - решайте ее так, чтобы мы не сдохли на полпути. Что мы можем сегодня, и что мы делаем сегодня? Правильно: только занять сегодня свою позицию и передернуть затвор. Но нас мало, ребята!"



По словам Ходаковского, имитировать субъектность т.н. "ДНР" и "ЛНР" - это пытаться продолжать возлагать ответственность на них. "Но даже последний дурак понимает, что наш голос сегодня даже меньше, чем совещательный, - поясняет экс-глава "Совбеза ДНР". – Да, без России мы бы не выжили - это верно. Да, мы сделаем все, что от нас зависит, как делали это в четырнадцатом. Но от нас так мало сегодня зависит...Зачем я об этом пишу? Потому что, если война сорвется с цепи, будет столько жертв, которых могло бы и не случиться, что об этом нельзя не думать".



Ходаковский припомнил, как бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк (позже был отозван назад, в РФ, в данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса), призывал Путина открыто ввести войска на Донбасс.



"Даже я рассуждал о том, что это может привести к тяжелым последствиям для России и критиковал такую риторику. Получается, что говоря сегодня о нашем признании и военных базах, я запоздало вторю именно этой риторике, и если это выглядит неприглядно - оправдываться не стану, - заявил Ходаковский. - Мы искренне хотели избежать последствий для России, потому что она, как единственный гарант нашего существования, должна оставаться сильной и устойчивой. Но как гарант нашего существования! Именно о существовании идет речь, но сегодня оно под вопросом. Да и России наше подыгрывание никак не помогло - ее все равно завалили санкциями и ополчились против нее все, кому не лень".



Напомним, что Ходаковский признался: позиции боевиков ОРДО расположены "у стен самых крупных агломераций". Он также считает, что военные базы РФ в ОРДЛО остановят войну.

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