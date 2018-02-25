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Глава ВГА Зайцево уверяет, то власти Донетчины торгуют с ОРДО
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) прифронтового Зайцево (рядом с оккупированной Горловкой) Владимир Веселкин заявил о наличии коррупционной схемы незаконного ввоза товаров на оккупированную территорию Донбасса, реализуемой под патронатом представителей Донецкой ОГА.
В видео, опубликованном на странице Веселкина в "Фейсбуке" видно как украинские товары через гуманитарно-логистический центр в районе КПВВ "Майорск" незаконно переправляются на оккупированные территории.
По словам Веселкина, группа лиц с украинской территории в сговоре с боевиками зарабатывают большие деньги на перевозке продуктов питания в зону оккупации. Специально подготовленные для этого машины ежедневно завозят на территорию логистического центра минимум 15 тонн груза.
Глава ВГА Зайцево заявил, что данный груз быстро проходит контроль, чему способствуют сотрудники Госпогранслужбы. После этого со стороны ОРДО якобы заезжают микроавтобусы, которые оперативно вывозят доставленный товар и в 100 метрах за блокпостом боевиков перегружают содержимое в фуры. Погрузочно-разгрузочными работами занимаются нанятые за 100-120 гривен люди.
По версии Веселкина, эти люди являются подставными покупателями. Именно на них записывается ввозимый груз. "Каждый день одни и те же люди торгуют без возможности работать кому-то другому. Каждый день одни и те же люди приезжают и покупают", - рассказал он.
После этого, согласно видеозаписи, грузовики с товаром, якобы "растаможенным" в "ДНР", развозятся по продовольственным магазинам в оккупированной Горловке.
"Кто-то поднимает державный авторитет, а кто-то безбожно топит... Видео в оригинале в лучшем качестве, но, то для специально обученных людей!", - сопровождает коротким комментарием свою видеозапись Владимир Веселкин.
Отметим, что логистический центр (ЛЦ) на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" начал работу в декабре 2016 года. Планировалось, что там жители оккупированных территорий могут покупать необходимые продукты и товары украинского производства для личного потребления.
По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, это ЛЦ создали "предприниматели Бахмутчины за свой счет и своими силами".
Теги: Донбасс, Горловка, торговля, ДНР, Зайцево, ОРДО
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