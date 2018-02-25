- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются19:45
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
- В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев18:49
- В зоне АТО у ВСУ - очередные потери18:21
- О степях Донбасса сняли фильм18:08
- В Донецкой области набирает популярность полицейское мобильное приложение17:54
- Минские соглашения: военный эксперт заявил, что Путин убаюкал Европу17:44
- Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска17:14
- Всё, что нужно знать о том, как вывезти ребенка-переселенца за границу17:04
Из Макеевки возили наркотики на подконтрольный Донбасс
Сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области при содействии Государственной пограничной службы Украины задокументирован сбыт опасного наркотика в больших размерах.
В сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин, преимущественно почтовыми отправлениями.
При документировании факта сбыта выяснилось, что поставкой занималась женщина1982 года рождения. Клиентскую базу фигурантка подбирала с помощью сети Интернет. Знакомилась с потенциальными покупателями, в разговоре предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам их проживания. Только в качестве исключения передавала наркотик из рук в руки.
Во время очередной такой передачи наркоторговку задержали.
Подозреваемая сотрудничать с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обыску и другие неотложные оперативные и следственные мероприятия продолжаются.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 "Сбыт наркотических средств в крупных размерах" Уголовного кодекса Украины. Полицейским предстоит установить и перекрыть канал поступления амфетамина.
Теги: Донбасс, Макеевка, наркотики, полиция
- На место главы КСУ "метит" выходец из Донецкой области?
- В Донбассе юный наркоман "посадил" на иглу троих человек. Одного - насильно
- Власть намерена бороться с терроризмом
- Милиционеры нашли наркотики в... рукаве
- Наркоторговцы отдавали опий под залог
- Местные выборы. Макеевка: кандидатов в мэры осталось пятеро
- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются19:45
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
- В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев18:49
- В зоне АТО у ВСУ - очередные потери18:21
- О степях Донбасса сняли фильм18:08
- В Донецкой области набирает популярность полицейское мобильное приложение17:54
- Минские соглашения: военный эксперт заявил, что Путин убаюкал Европу17:44
- Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска17:14
- Всё, что нужно знать о том, как вывезти ребенка-переселенца за границу17:04
- В ОРДО умирают в 3,5 раза чаще, чем рождаются19:45
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
- В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев18:49
- В зоне АТО у ВСУ - очередные потери18:21
- О степях Донбасса сняли фильм18:08
- В Донецкой области набирает популярность полицейское мобильное приложение17:54
- Минские соглашения: военный эксперт заявил, что Путин убаюкал Европу17:44
- Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска17:14
- Всё, что нужно знать о том, как вывезти ребенка-переселенца за границу17:04
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области
- Бойцы ВСУ в Донбассе получили спецполномочия: озвучены подробности
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?