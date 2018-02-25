Из Макеевки возили наркотики на подконтрольный Донбасс

25.02.2018 15:10

Сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следственным управлением ГУНП в Донецкой области при содействии Государственной пограничной службы Украины задокументирован сбыт опасного наркотика в больших размерах.



В сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин, преимущественно почтовыми отправлениями.



При документировании факта сбыта выяснилось, что поставкой занималась женщина1982 года рождения. Клиентскую базу фигурантка подбирала с помощью сети Интернет. Знакомилась с потенциальными покупателями, в разговоре предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам их проживания. Только в качестве исключения передавала наркотик из рук в руки.



Во время очередной такой передачи наркоторговку задержали.



Подозреваемая сотрудничать с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обыску и другие неотложные оперативные и следственные мероприятия продолжаются.



Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 "Сбыт наркотических средств в крупных размерах" Уголовного кодекса Украины. Полицейским предстоит установить и перекрыть канал поступления амфетамина.