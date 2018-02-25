Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам

25.02.2018 19:21

По данным Минобразования и науки Украины, на 1 августа 2017 года сеть дошкольных учебных заведений в нашей стране составляла 15 325 заведений, в которых насчитывалось 1 314 938 детей. При этом очередь в дошкольные учебные заведения составляла 65 206 детей. Как пишет fdu.org.ua, для переселенцев данная проблема особо актуальна. Ведь часто после переезда на новое место жительства необходимо срочно устроить ребенка в детский сад, чтобы родители имели возможность выйти на работу.



Какой порядок устройства ребенка в сад, и есть ли у переселенцев какие-нибудь льготы, рассмотрим ниже.



Право на дошкольное образование



Согласно Конституции Украины, каждый имеет право на образование. Государство обеспечивает доступное и бесплатное дошкольное образование в государственных и коммунальных учебных заведениях.



Согласно Закону Украины "О дошкольном образовании" граждане Украины независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или других признаков имеют равные права на получение дошкольного образования в учреждениях дошкольного образования независимо от подчинения, типов и формы собственности.



Дошкольные учебные заведения в Украине



Заведение дошкольного образования – это учебное заведение, обеспечивающее реализацию права ребенка на получение дошкольного образования, его физическое, умственное и духовное развитие, социальную адаптацию и готовность продолжать образование.



Дошкольные учебные заведения могут быть государственной, коммунальной и частной формы собственности.



В Украине действуют такие типы дошкольных учебных заведений:



ясли – для детей в возрасте от одного до трех лет, где обеспечиваются уход за ними, а также их развитие и воспитание;

ясли-сад – для детей в возрасте от одного до шести (семи) лет, где обеспечиваются их уход, развитие, воспитание и обучение;

детский сад – для детей в возрасте от трех до шести (семи) лет, где обеспечиваются их уход, развитие, воспитание и обучение;

ясли-сад компенсирующего типа (специальные и санаторные) – для детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от двух до семи (восьми) лет;

центр развития ребенка – для детей в возрасте от двух до шести (семи) лет, которые воспитываются дома, где обеспечивается их физическое, умственное и психологическое развитие и оздоровление, а в случае необходимости – коррекция физического (или) умственного развития.



Порядок приема ребенка в дошкольное учебное заведение



В соответствии с "Положением о дошкольном учебном заведении", утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.03.2003 № 305, прием детей в дошкольное учебное заведение осуществляется руководителем дошкольного учебного заведения в течение календарного года на основании заявления родителей или лиц их заменяющих.



При этом указанное Положение определяет исчерпывающий перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о приеме в дошкольное учреждение, а именно:



медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать детский сад;

справка участкового врача об эпидемиологическом окружении;

свидетельство о рождении.



Таким образом, требование представить какие-либо дополнительные документы незаконно!



Важно. Прием детей в дошкольные учебные заведения осуществляется независимо от регистрации места проживания ребенка и его родителей. Родители или лица их заменяющие имеют право выбирать заведение дошкольного образования и форму получения ребенком дошкольного образования.



Электронная регистрация в заведения дошкольного образования



С целью снижения коррупции в дошкольных учреждениях в Украине действует электронная регистрация в заведения дошкольного образования (электронная очередь). Для этого создан специальный сайт ( https://reg.isuo.org/ru/about ), который дает возможность поставить своего ребенка в очередь, не выходя из дома.



Для регистрации в электронной очереди необходимо выбрать дошкольное учреждение, заполнить регистрационную форму, в которой указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон одного из родителей и нажать "Подать заявку".



Если регистрация заявки прошла успешно, то устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди". Если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления". Родителям следует постоянно отслеживать статус заявки и в случае его изменения (о чем будет отправлено сообщение на электронный адрес) в течение 30 дней подать необходимые документы для поступления. В противном случае очередь автоматически упраздняется.



В электронную очередь можно становиться с момента рождения ребенка. Однако это рекомендуется делать только в том случае, если родители уверены, что не будут менять свое место жительства. Иначе такое решение будет нецелесообразным.



Необходимо отметить, что ни Закон Украины "О дошкольном образовании", ни Положение о дошкольном учебном заведении не содержат норм, регулирующих функционирование электронной регистрации в заведения дошкольного образования и, соответственно, не ставят право на поступление в сад в зависимость от регистрации в такой очереди.



Министерство образования и науки Украины в своем письме от 17.03.2013 года № 1/9-499 обращает внимание на то, что электронный реестр детей дошкольного возраста не должен нарушать соблюдения гарантированных Конституцией Украины права на образование, свободу передвижения и свободный выбор места жительства и других прав и свобод человека и гражданина. В письме говорится, что местные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления самостоятельно, с учетом территориальных потребностей, определяют возможность и порядок внедрения электронной регистрации детей для их зачисления в дошкольные учебные заведения.



Права переселенцев на дошкольное образование



Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" закрепляет право внутренне перемещенных лиц на устройство детей в дошкольные учебные заведения.



Льготы для детей-переселенцев



Законодательно закрепленных льгот для приема детей-переселенцев без очереди в детские сады нет, и устройство осуществляется в общем порядке.



Однако органы местного самоуправления и местные государственные администрации вправе устанавливать льготы для различных категорий граждан, в частности относительно внеочередного приема и освобождения от оплаты за питание детей различных категорий граждан. Информацию о наличии льгот можно уточнить в подразделениях по вопросам образования органа местного самоуправления и местной государственной администрации по месту проживания.



Также необходимо отметить, что Министерство образования и науки Украины в своем письме от 12.06.2014 № 1/9-310 "Относительно приема в дошкольные учебные заведения детей, которые прибыли из Донецкой и Луганской областей на постоянное или временное проживание в другие населенные пункты Украины" просит руководителей дошкольных учебных заведений содействовать родителям детей, прибывших из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в решении вопросов, связанных с зачислением в дошкольные учебные заведения, в том числе:



осуществлять прием детей в дошкольные учебные заведения без предварительной электронной регистрации; для приема детей в дошкольное учебное заведение (группу) компенсирующего типа дополнительно обеспечивать представление заключения психолого-медико-педагогической консультации, территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера, направление местного органа управления образованием;

в случае отсутствия свидетельства о рождении ребенка способствовать родителям в его дальнейшем восстановлении в установленном законодательством порядке.



Что делать, если мест нет?



В такой ситуации для начала необходимо выяснить у руководителя дошкольного учебного заведения, по какой причине отсутствует место. Рекомендуется письменно обратиться с запросом и получить письменный ответ.



Собрав таким образом информацию, можно обратиться в местное управление образования – там обязаны помочь разобраться. Часто бывает, что очереди обновляются в результате перемещения и выбытия детей по садам. Возможно, именно в том саду, на который вы претендуете, освободится место.