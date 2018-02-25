Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс

25.02.2018 12:11

После завершения конфликта, на Донбассе нужно будет восстанавливать огромное количество разрушенных войной жилых зданий и множество объектов инфраструктуры. Что-то придется возводить "с нуля". На это нужны миллиарды. Пока же пострадавшие граждане пытаются выбить компенсацию у государства. Чаще всего – безрезультатно.



Вот как описывает проблему marker-ua.info:



"Областные военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей сообщают, что материальные потери Донбасса с начала конфликта составляют около 13 млрд. грн.



По состоянию на 1 октября 2017 года в Луганской области насчитывалось 7 627 поврежденных и разрушенных объектов, в основном это жилищный фонд. Около 400 домов уничтожены полностью. Также пострадали 25 учреждений образования, 15 объектов промышленности, 13 учреждений культуры и спорта, 10 учреждений здравоохранения. Досталось и дорогам. Общая сумма ущерба составила 9 млрд. грн.



В Донецкой области 1 декабря 2017 года разрушенными и поврежденными считались 7 403 объекта, 7 151 из них – жилые дома. Под удар также попали объекты дорожно-транспортной инфраструктуры (36), учреждения торговли (31), общеобразовательные учебные заведения (27), учреждения здравоохранения (21). Материальные потери оцениваются в 4 млрд. грн.



Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров уверен, что за четыре года из-за обстрелов на Донбассе были разрушены 5 тыс. домов. Но уточняет, что речь идет лишь о тех, которые внесены в базу данных общественных организаций, занимающихся документированием разрушений. То есть, имеются фото, свидетельские показания и прочие доказательства.



Только в прошлом году обстрелами в Донецкой области были повреждены 954 здания, большая часть из которых частные дома – 707 домов. Под ударом оказались также 118 квартир, 8 школ, 4 детских сада. Об этом рассказал глава Нацполиции Донецкой области Николай Семенишин.



Представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердили повреждения более 1 тыс. домов в зоне конфликта в прошлом году. По их данным, у 56% из них выбиты окна и частично разрушена крыша, в 27% – повреждена крыша и несколько окон, в 14% – получены серьезные разрушения. 3% домов уничтожены полностью.



В Управлении отметили, что в 2017 году полностью отремонтировано 263 дома, построено 72 здания для постоянного жилья. Более 4 тыс. домохозяйств получили легкий и средний ремонт.



"Речь идет о деньгах международных доноров без привлечения средств из украинского бюджета. В основном людям больше не на кого рассчитывать, кроме как на наших международных партнеров. Заботы со стороны государства фактически нет", – отмечает экс-советница министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько.



В отчете Управления Верховного комиссара ООН отмечается, что растет число случаев проживания военных в заброшенных домах в холодное время года. В частности, речь идет о прифронтовых Авдеевке, Луганском, Марьинке, Станице Луганской, Зайцево. Это провоцирует повторные обстрелы зданий, которые были повреждены ранее, а в некоторых случаях, уже отремонтированных.



Точных данных о количестве разрушений на неподконтрольной части Донбасса нет. Но в одном из "министерств" т.н. "ДНР", к примеру, говорят о том, что в той или иной степени пострадали более 25 тыс. жилых домов, в том числе 20 тыс. жилищ в частном секторе. При этом, 70 многоэтажек и 2 тыс. разрушенных домов уничтожены полностью.



Почти за 4 года конфликта на Донбассе только Германия ежегодно выделяет более 1 млн. евро на программы по поддержке переселенцев и восстановление Донецкой и Луганской областей.



Помощь оказывают правительство Японии, Управление Верховного комиссара ООН, ЮНИСЕФ, Международный Комитет Красного Креста, различные волонтерские (в том числе религиозные) организации.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме во время недавней встречи с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским пообещал, что 4 млн. долл. будут выделены через гуманитарные организации для помощи и восстановления разрушенной инфраструктуры Донецкой области, как на оккупированной, так и на контролируемой украинским правительством территории.



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Грымчак заявил, что восстановление Донбасса, в том числе неподконтрольной части, когда она вновь перейдет под украинскую юрисдикцию, будет происходить из трех источников финансирования.



"Первый – это внешний, то есть международная гуманитарная помощь. Мы сегодня договариваемся, что нам ее будут выделять. Второй – это инвестиции… И третий – это бюджет Украины, который мы все вместе наполняем", – сказал он.



Замминистра МинВОТ отметил, что, по данным ООН, от 60% до 80% переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс. "Для тех, кто будет возвращаться, это будет, наверное, не восстановление, а строительство нового региона", – заявил Грымчак.



Между тем, с освоением средств сейчас огромные проблемы. Народный депутат Украины Сергей Тарута заявил, что еще в 2014 году, когда он был губернатором Донецкой области, по его инициативе было создано Агентство по восстановлению Донбасса.



По словам Таруты, весной 2014 года Франк Вальтер Штайнмайер, занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии, приехал в Донецк.



"Захвачена была уже администрация, но он не побоялся – приехал. И мы тогда уже говорили, что необходимо сделать. Через 2 месяца после этого было выделено 560 млн. евро для восстановления Донбасса. До сегодняшнего дня ни копейки не реализовано. Более того, в 2015-2016 годах было выделено 1,5 млрд. долл. на восстановление двух областей и трех прилегающих. К сожалению, до сегодняшнего дня ничего не сделано", – заявил Тарута.



На Донбасс, действительно, "заходят" большие деньги. И, возможно, мы когда-нибудь узнаем, какой их процент был разворован.



Есть разрушения и пострадавшие, но нет тех, кто готов этим пострадавшим платить. Ремонт и восстановление частного жилья, пострадавшего в ходе АТО, запрещено производить за счет финансирования из государственного и местных бюджетов. А именно это жилье чаще всего попадает под удар. Общественники неоднократно поднимали этот опрос. В ответ – тишина.



Наученные правозащитниками пострадавшие какое-то время массово подавали иски на основании ст.19 закона "О борьбе с терроризмом". Документы на владение имуществом (договор купли-продажи, дарственная, свидетельство о праве на наследство, технические паспорта), подкрепляли фото- и видеоматериалами, подтверждающими факт нанесения ущерба. Добывали и акты обследования разрушенного имущества, в том числе, выданные на неподконтрольной территории. Брали также показания свидетелей.



Увидев, что количество выигранных в первой инстанции дел стремительно растет, государственные мужи начал создавать препятствия. Сначала ввели обязательный судебный сбор для истцов в 1% от стоимости иска. А тем, кто прошел это испытание, устроили новое – начали затягивать процесс рассмотрения дела в апелляционной инстанции.



По данным мониторинга Датского совета по делам беженцев, жилье 17 тысяч человек, проживающих в Донецкой и Луганской областях, было так или иначе повреждено. Свыше 100 производств было открыто по искам на получение компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. Но все решения, которые были вынесены в пользу истцов, обжалованы государственными органами, рассказал юрист Норвежского совета по делам беженцев Владимир Хорбаладзе.



Это подтверждает и адвокат Центра стратегических дел Украинской хельсинской группы по правам человека Юлия Науменко. По ее словам, отменены, к примеру, решения о возмещение ущерба жительницам Славянска и Попасной, жилье которых было разрушено еще в 2014 году. Таким образом, дела пускают по кругу. В итоге до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где рассматривать подобные иски могут лишь после вынесения решения судом второй инстанции, доходит лишь малый их процент.



Представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк считает, что Украина сняла с себя ответственность за нанесенный ущерб боевыми действиями на Донбассе, приняв 18 января нынешнего года закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".



"Там прямо прописано, что за все разрушения ответственна исключительно Российская Федерация. И мы уже не можем использовать механизм, который применяли по разрушенному имуществу, когда иски подавались в национальные суды, что позволяло законодательство по борьбе с терроризмом", – заявила Павлюк.



По ее словам, в случае вступления в силу закона (это случилось вчера - прим. ред.), граждане Украины, жилье которых пострадало от обстрелов, смогут уповать лишь на международные суды. Правда, не факт, что те помогут. Как поясняет Павлюк, тот же Европейский суд по правам человека сейчас очень загружен. Подавать в него иски напрямую, без судебных решений украинских судов, можно, но положительной судебной практики по этому вопросу нет. Равно как нет гарантии, что даже после положительного рассмотрения подобных дел на европейском уровне, РФ будет исполнять соответствующие решения.



Правозащитники Норвежского совета по делам беженцев, а также эксперты Украинского Хельсинского союза рекомендуют украинскому правительству создать межведомственные комиссии, которые занимались бы оценкой ущерба, а также вопросами возмещения убытков из госбюджета. Иначе существует риск, что без механизма реституции, по решению ЕСПЧ исключительно Украина будет выплачивать компенсацию владельцам разрушенного жилья.



Понятно, что денег в бюджете нет. Не только на компенсации за разрушенное во время обстрелов жилья, но и на многое другое. Непонятно, как решать проблему, которую пытаются спустить на тормозах. И которая, в итоге, может очень дорого обойтись Украине, и в финансовом, и в имиджевом плане.



Спецпредставитель США Курт Волкер на вопрос, кому же платить за разрушенный Донбасс – Украине, которой он принадлежит, или РФ, которую обвиняют в оккупации части региона – отмечает, что возмещение убытков является "темой на будущее". А сейчас "надо остановить конфликт и позаботиться о людях".



"Думаю, самое важное – убедиться, что появился мир, безопасность и нормальная жизнь для людей, которые там живут. И что гуманитарной трагедии, которая там образовалась, больше нет. Что украинский суверенитет и территориальная целостность восстановлена. После этого можем позаботиться о восстановлении и реконструкции региона", – подчеркивает Курт Волкер".