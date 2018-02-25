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Миротворцы для Донбасса: эксперт считает, что миссия должна пройти в три этапа
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что идеальный вариант миротворческой миссии для Донбасса должен пройти в три этапа и состоять из трех международных организаций.
По его словам, численность миротворческой миссии ООН на Донбассе должна определяться количеством поставленных задач, которые она должна выполнять в рамках ее мандата. "Какие это будут задачи – необходимо поработать самой Украине. Нам нужно предложить свою стратегию, как мы видим разрешение этого конфликта. Масштаб этого конфликта – совсем не украинский. Это касается не только Украины. Это касается нарушения всего международного порядка и прежде всего на европейском континенте", – отметил Сунгуровский в эфире "5 канала".
Эксперт считает, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и его реинтеграции идеальный вариант миротворческой миссии должен пройти в три этапа и состоять из трех международных организаций.
"Первый этап – принуждение к миру, второй этап – поддержание мира и третий – восстановление мира, - пояснил Сунгуровский. - Задачи на этих этапах специфические, и силы, которые будут привлекаться должны быть специфические, поэтому мы говорим, что лучше всего было бы, чтобы весь этот процесс состоял из мандатов трех миссий. Первая миссия – это ООН, принуждение к миру. Вторая миссия – полицейская миссия ЕС, поддержание мира. И третья – восстановление мира, выборы, политический процесс, повышение социальных способностей местных громад – это миссия ОБСЕ".
По мнению Сунгуровского, такой механизм был бы идеальным для урегулирования ситуации на Донбассе. "Проблема в том, что у этих трех организаций, у всех, разные инструменты планирования этих миссий. Миссия ООН планируется на год, миссии ОБСЕ и ЕС – на полгода. То есть необходимо каким-то образом это совместить", – заявил эксперт.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом.
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Напомним, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений.
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Теги: Донбасс, ООН, конфликт, миссия, миротворцы
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