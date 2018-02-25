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Невыплата украинских пенсий в ОРДЛО усиливает раскол
Ззаместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун критикует украинские власти за приостановление пенсионных выплат жителям ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория).
Она напомнила, что по информации Пенсионного фонда Украины, на конец ноября 2017 года на неподконтрольной территории не получают украинские пенсии более 650 тыс. человек.
"Сейчас на этой территории украинские пенсии получают лишь 40% от тех, кто их получал на начало 2014 года. Т.е. государство прекратило выплату пенсий, и большинство пожилых людей оказались в ситуации, что им не хватает питания, подчеркивает представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине. - Мы видим большое число пожилых людей на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на востоке страны. По данным опроса, проведенного недавно нашими коллегами из БФ "Право на защиту", четверть людей, которые пересекают линию разграничения через КПВВ, – старше 65 лет. И когда я пересекала КПВВ в прошлом месяце, видела, как много пожилых людей стоят в очередях. Они едут за пенсиями, потому что им нужно купить продукты и медикаменты".
Калхун подчеркнула, что такие поездки очень трудны для пожилых людей, а особенно зимой. "На моих глазах пожилой мужчина поскользнулся на льду и упал, это было между нулевыми блокпостами", – привела она пример.
"Вне зависимости от того, где живут граждане Украины, у них есть правомерные ожидания, что они будут получать свою пенсию, - заявила представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине. - Ведь они работали на это всю свою жизнь. А сейчас эти люди совершают долгие поездки, стоят в нескончаемых очередях, проходят многочисленные проверки, чтобы в итоге узнать, что выплата пенсий им приостановлена по не понятным им причинам. Естественно, они разочарованы и огорчены. Простые люди думают, что государство от них отказалось только из-за места проживания и запутанных реалий вооруженного конфликта, которые имеют мало чего общего с бытовыми проблемами этих людей. А когда люди теряют доверие, этот раскол потом трудно ликвидировать".
Теги: Украина, Донбасс, КПВВ, ОРДЛО, пенсии
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