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О степях Донбасса сняли фильм
В эти выходные на телеканале "Орбита" (г. Покровск) состоялась премьера научно-популярного фильма "Торские степи: жизнь, смерть… воскресение?". Лента рассказывает о степях Покровского района.
Вот, что пишет по этому поводу сайт "Орбиты":
"Идея создания этого полнометражного научно-популярного фильма принадлежит Алексею Бурковскому – председателю Научного совета Донецкой областной организации Всеукраинской экологической лиги.
Руководство "Орбиты" поддержало инициативу эколога, хотя такое решение было довольно смелым. Дело в том, что в современной Украине научно-популярные фильмы вообще большая редкость, тем более – производства региональных телекомпаний. Картина практически полностью построена на авторском материале, снятом в Покровском, частично – в Добропольском районе с мая по октябрь прошлого года. Важная роль отводится музыке. Ее автором является композитор из Донецка, сейчас проживающий в Киеве, Алексей Соколов.
Торские степи получили свое название от слова "Тор" – древнего имени реки Казенный Торец, в верховьях которой они расположены. Географически это восток Покровского и Добропольского и запад Константиновского районов Донецкой области. В фильме на примере сравнительно небольшой территории описаны общие законы функционирования экосистем, рассказано, как выглядела местность в разные геологические периоды, показано разнообразие растительного и животного мира.
Вторая часть фильма посвящена экологическим проблемам. "Мы имеем парадоксальную цифру: степная зона охватывает 40% территории Украины, а степи – только 3. То есть в Степной зоне степей почти не осталось", – говорит автор проекта Алексей Бурковский. Сельское хозяйство, угольная промышленность, бездумное лесонасаждение – в картине рассматриваются разные факторы уничтожения степи.
Главная проблема малых и средних рек Степной зоны – уменьшение водности и заиливание русел. В первую очередь, в этом виновато огромное количество плотин и искусственных водоемов. Высокий уровень распашки и эродированности земель усугубляет ситуацию, способствуя попаданию в реки больших объемов грунта, а полуразрушенная и устаревшая система очистки сточных вод является дополнительным фактором не только химического, но и бактериологического загрязнения.
В завершение ленты авторы рассказывают о способах, позволяющих изменить ситуацию в лучшую сторону. "Однозначно, этот фильм будет интересен для вузов, для людей, работающих в природоохранной сфере, в том числе для государственных служащих, которые занимаются формированием экологической политики, – говорит Алексей Бурковский. – Он поставит очень много неудобных вопросов, в том числе перед руководителями отдельных направлений, где на экологическую проблематику пытаются закрыть глаза".
Широкую аудиторию привлечет доступность изложения материала. А поскольку Степная зона простирается далеко за пределами Покровского района, фильм будет интересен зрителям в других уголках страны.
В марте пройдет презентация картины в городе Киеве".
Теги: Донбасс, степь, Покровский район, Покровск
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