Главная / Новости / Донецкая область / Опубликована новая карта обстрелов Донбасса: все "горячие точки" - на Луганщине
Последние новости раздела
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
- В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев18:49
- В зоне АТО у ВСУ - очередные потери18:21
- О степях Донбасса сняли фильм18:08
- В Донецкой области набирает популярность полицейское мобильное приложение17:54
- Минские соглашения: военный эксперт заявил, что Путин убаюкал Европу17:44
- Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска17:14
- Всё, что нужно знать о том, как вывезти ребенка-переселенца за границу17:04
- Тревожные новости пришли из ОРДО16:36
Опубликована новая карта обстрелов Донбасса: все "горячие точки" - на Луганщине
25.02.2018 12:21
Сегодня, 25 февраля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что все обстрелы вчера произошли в Луганской области.
Напомним, что всего за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 4 обстрела укреплений ВСУ. Потерь нет.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
Читайте также:
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря
- Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 13 августа
- 8 "горячих точек": опубликована карта из зоны АТО
- Первый день перемирия: опубликована карта обстрелов
- Опубликована карта из зоны проведения АТО: стало ясно, где вчера стреляли на Донбассе
- Появилась карта обстрелов в зоне АТО за 10 февраля
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
- В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев18:49
- В зоне АТО у ВСУ - очередные потери18:21
- О степях Донбасса сняли фильм18:08
- В Донецкой области набирает популярность полицейское мобильное приложение17:54
- Минские соглашения: военный эксперт заявил, что Путин убаюкал Европу17:44
- Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска17:14
- Всё, что нужно знать о том, как вывезти ребенка-переселенца за границу17:04
- Тревожные новости пришли из ОРДО16:36
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий19:05
- В Славянске угробили многомиллионный проект для переселенцев18:49
- В зоне АТО у ВСУ - очередные потери18:21
- О степях Донбасса сняли фильм18:08
- В Донецкой области набирает популярность полицейское мобильное приложение17:54
- Минские соглашения: военный эксперт заявил, что Путин убаюкал Европу17:44
- Выследили, выждали и уничтожили: подробности гибели БМП у Докучаевска17:14
- Всё, что нужно знать о том, как вывезти ребенка-переселенца за границу17:04
- Тревожные новости пришли из ОРДО16:36
- Как устроить ребенка в детский сад: советы переселенцам19:21
- Кто и когда заплатит за разрушенный Донбасс12:11
- Эти продукты способны заменить мясо в рационе22:36
- Почему ложиться спать поздно — вредно21:48
- Как удалить пестициды из фруктов, овощей и зелени простейшим методом20:38
- 7 советов по борьбе с апатией18:16
- Медики объяснили, чем полезен дневной сон17:25
- Врачи запретили родителям практиковать совместный сон с детьми12:10
- Шоколад может стать в будущем роскошью, - ученые09:52
- Польза куркумы с водой для здоровья08:49
- «Новая Ванга» предсказала войну и реки крови в 2018 году
- В «ДНР» разрешили ездить с украинскими номерами при одном условии
- Поле боя – КПВВ "Майорск". Пересечение линии разграничения усложнилось
- Vodafone вернулся на часть оккупированного Донбасса
- Российский МИД готовит Донбасс к "большой войне"
- Как избавиться от мук на донбасских КПВВ
- Появилась официальная информация о взрывах в Луганской области
- Бойцы ВСУ в Донбассе получили спецполномочия: озвучены подробности
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Закон о реинтеграции Донбасса: какие изменения почувствуют люди?