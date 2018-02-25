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Архив - Донецкая область

Под грохот артиллерии оккупанты Донбасса снизили активность в зоне АТО

25.02.2018 12:37
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Под грохот артиллерии оккупанты Донбасса снизили активность в зоне АТО

За прошедшие сутки, 24 февраля, российско-террористические войска снизили свою активность. Однако, несмотря на уменьшение количества обстрелов, противник уже вторые сутки применяет против ВСУ артиллерию калибра 152 мм.

Об этом сообщает информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины, подчеркивая, что за прошедшие сутки ни один из военнослужащих ВСУ не пострадал.

Все 4 вчерашних обстрела произошли на Луганском направлении.

Вторые сутки подряд фиксируется применение противником артиллерии калибра 152 мм по позициям ВСУ в районе населенного пункта Подлесное (Попаснянский район Луганщины). В сторону опорных пунктов ВСУ оккупанты выпустили 10 снарядов.

Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Украины неподалеку от Крымского (было выпущено 15 мин).

Из стрелкового оружия и гранатометов были обстреляны позиции ВСУ в районах населенных пунктов Лобачево и Станица Луганская.

В двух случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь, применяя не запрещенное минскими договоренностями оружие.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



Теги: Донбасс, артиллерия, АТО, ВСУ, обстрелы, Луганское направление
 
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