Пограничники произвели задержание на двух донбасских пунктах пропуска

25.02.2018 10:40

В контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово" и "Майорск" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов задержали вчера нарушителей.



По данным сайта Госпогранслужбы, сотрудники ГПСУ обнаружили два транспортных средства, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения запчасти к бензопилам, электропредохранители, медный провод к сварочному аппарату и медицинские препараты в ассортименте на общую сумму почти 26,2 тысячи гривен.



Весь обнаруженный товар передан сотрудникам Государственной фискальной службы для дальнейшего принятия правового решения.



Напомним, что у линии разграничения на Донбассе пограничников вчера соблазняли взятками.

В КПВВ что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 460 авто.

За прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.