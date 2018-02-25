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Архив - Донецкая область

Пограничники произвели задержание на двух донбасских пунктах пропуска

25.02.2018 10:40
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Пограничники произвели задержание на двух донбасских пунктах пропуска

В контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово" и "Майорск" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов задержали вчера нарушителей.

По данным сайта Госпогранслужбы, сотрудники ГПСУ обнаружили два транспортных средства, которыми намеревались незаконно перевезти через линию разграничения запчасти к бензопилам, электропредохранители, медный провод к сварочному аппарату и медицинские препараты в ассортименте на общую сумму почти 26,2 тысячи гривен.

Весь обнаруженный товар передан сотрудникам Государственной фискальной службы для дальнейшего принятия правового решения.

Напомним, что у линии разграничения на Донбассе пограничников вчера соблазняли взятками.

В КПВВ что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 460 авто.

За прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.



Теги: Донбасс, задержание, пункты пропуска, КПВВ
 
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