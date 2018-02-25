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Архив - Донецкая область

Представители ГП "Селидовуголь" голодают пятый день

25.02.2018 13:43
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Представители ГП "Селидовуголь" голодают пятый день

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что сегодня - пятый день голодовки шахтеров ГП "Селидовуголь". Добиваясь погашения долгов по зарплате и возврата предприятию угольных пластов, "прихватизированных" коммерсантами, представители ГП голодают в здании Минэнергетики и угольной промышленности.

"В течение всех дней протеста Министерство делает вид, что ничего не происходит просто игнорирует горняков, - заявил Волыенц. – Утром мои заместители посетили голодающих шахтеров, проверив их состояние здоровья и оказав первую медицинскую помощь. Состояние здоровья - не лучшее".

Напомним, что бастовать горняки ГП "Селидовуголь" начали 14 февраля. Среди их требований: выплата задолженности по заработной плате, повышение тарифных ставок, выделение средств на переоснащение угольных предприятий и возврат переданных в частные руки запасов угля.



Теги: Донбасс, голодовка, шахтеры, ГП "Селидовуголь"
 
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