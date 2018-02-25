Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения

25.02.2018 11:35

Все КПВВ, расположенные у линии разграничения на Донбассе, сегодня, 25 февраля, работают в штатном режиме. О том, что там происходит, рассказали пользователи соцсетей.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

6-50 Каргил из Донецка стоим на мосту. Авто около 135

8-00 Льгота авто 0 машин. Общая очередь 150 авто. В сторону Донецка пусто

8-15 На Каргиле из Донецка движение слабое.

10-30 Марьинка. Сразу на проверку в Донецк. Пеших в Донецк один навес, на таможне в мирную сторону авто нет. На нулевом машин нет, пеших много.

11-00 На Каргиле в Донецк около 80 авто. Из Донецка льготы 7 авто. Основная около 70 авто-на мосту.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

10-00 На еленовке мало авто. Около 30 авто из Донецка . В Донецк около 20

10-30 В Донецк на Новотроицком пусто. Еленовка до сигаретного ларька и на нулевом 20 авто.

11-00 В сторону Мариуполя в Еленовке несколько авто.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

9-00 На Октябре в сторону Мариуполя практически никого. На Пищевике в сторону Мариуполя 10 авто.



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

Нет информации

Напомним, что у линии разграничения на Донбассе пограничников вчера соблазняли взятками. В контрольных пунктах въезда-выезда "Гнутово" и "Майорск" пограничники Донецкого и Краматорского отрядов задержали вчера нарушителей.

В КПВВ что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 460 авто.

За прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.