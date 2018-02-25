Торговля с ОРДО под "крышей" Донецкой ОГА: заместитель Жебривского ответил на обвинения

25.02.2018 14:04

Первый замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского - Виктор Ремский - опровергает обвинения главы ВГА Зайцево Владимира Веселкина, сообщившего, что власти региона якобы ведут торговлю с ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория).





"Я не стою на КПВВ, так как он стоял и пытался управлять там таксистами. Там есть службы, которые несут там службу - пограничники, государственная фискальная служба, СБУ, ВСУ. Как вы себе это представляете? Как эта фура может туда въезжать? Это значит, что все должны быть в какой-то схеме этой задействованы? Он хочет сказать, что я командую пограничниками, СБУ, фискалами и ВСУ? Что ли? Это может сказать только человек с больной фантазией. Я не имею никакого отношения к деятельности КПВВ", - заявил Ремский в комментарии "Новостям Донбасса".



Первый замглавы также обвинил главу ВГА Зайцево в невыполнения должностных функций и присвоении несвойственных властных полномочий.



"Господин Веселкин уже очень давно заигрался как руководитель военно-гражданской администрации и уже далеко не занимается функциями, которые возложены на него, как на руководителя военно-гражданской администрации, - считает Ремский. - Он не занимается населенными пунктами - ни Зайцево, ни Жованкой, а занимается незаконными перевозками, выставлением продажи булочек, постоянными конфликтами с ВСУ. Могу сказать, что к нам поступило множество заявлений и сообщений и жалоб ни деятельность его, как на руководителя военно-гражданской администрации относительно невыполнения своих функций, о присвоении себе несвойственных властных полномочий. И как со стороны военнослужащих, штаба АТО, общественных организаций, международных организаций, со стороны жителей".



Ремский заявил о приводящейся проверке деятельности Веселкина. Он прогнозирует, что последний будет уволен "как неэффективный руководитель военно-гражданской администрации".



Напомним, что Веселкин опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео, на котором видно как украинские товары через открытый властями гуманитарно-логистический центр в районе КПВВ "Майорск" попадают на подконтрольную группировке "ДНР" территорию. На ролике глава ВГА Зайцево также называет местных чиновников, которые, по его словам, причастны к этой схеме. Среди упомянутых – первый замгубернатора Виктор Ремский.