Тревожные новости пришли из ОРДО

25.02.2018 16:36

В ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) планируется восстановление транспортных путей и запуск электрички "Донецк-Еленовка". Но не для комфорта населения, а с целью переправки военных грузов и техники.



"На "нулевом" посту так называемой "ДНР" на Оленевке (район моста) продолжаются земляные работы с применением техники для укрепления и обороны позиций. В Донецке (Буденовский район - один из ближайших относительно выхода колонн техники в н.п. Старобешево, Докучаевск, Еленовка) идет разгрузка тяжелой военной техники - танков, БТРов - из состава поезда. Кстати, в состав поезда входит в 40-ка платформ, на которых может передвигаться военная техника. За ночь может разгружаться не один такой состав поезда", - сообщает сайт ГПСУ со ссылкой на оперативников Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.