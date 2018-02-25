Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев

25.02.2018 13:09

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, бывший губернатор Луганщины Георгий Тука заявил, то даже после завершения конфликта на Донбассе для решения комплекса проблем, которые принесла война, понадобятся годы.



Вот, что пишет Тука на своей странице в Фейсбуке:



"Вопрос введения миротворцев, по моему мнению, несколько переоценен.



Этот процесс следует рассматривать не как "финал", а лишь как первый этап сложного и длительного пути к устойчивому миру.



Существует ряд очень сложных проблем, которые придется решать уже после появления миротворцев:



- разоружение;

- судьба тяжелого вооружения;

- восстановление государственных органов власти, включая МВД, Прокуратуру, судебную ветвь;

- выборы в местные органы власти и диалог с ними,

- реформирование культурного и образовательного сектора;

- информационную среду;

- восстановление инфраструктуры и экономики региона;

- амнистии и пути примирения.



К сожалению, на решение этого комплекса проблем, нам понадобятся годы.



И дискуссия, которая продолжается в обществе по этим болезненных вопросов, не дает оснований надеяться на быстрое их решение.



Сейчас становится популярным тезис о введении так называемого "переходного правосудия". Однако, надо понимать, что этот путь возможен ТОЛЬКО при доброй воле всех сторон конфликта.



Если мы будем действовать радикально-примитивно - устойчивого мира мы не достигнем.



Некоторые наши политики гордятся тем, что они запретили экспорт леса из Украины. Странно. Это что, прекратило варварскую незаконную вырубку лесов? Нет. Это возобновило процесс восстановления лесов? Нет. Это привело к наказанию чиновников, которые организовывали этот процесс? Нет. Так чем гордиться ???



Есть ли путь к миру применения штампов "там все сепары", "там все ненавидят Украину"?



Ответственным политикам-государственникам следует прекратить спекуляции на патриотической теме. Эмоционально понятное желание мести за погибших, за раненых, за разрушение не может быть тем фундаментом, на котором стоит искать путь к миру.



Исследуя опыт других стран, которым пришлось пройти через кровавые конфликты, должен отметить: путь к устойчивому миру не бывает простым и быстрым".