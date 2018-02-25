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У линии разграничения на Донбассе пограничников соблазняли взятками
В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" пограничники Лисичанского и Краматорского отрядов зафиксировали 2 случая предложение взяток.
Всего за беспрепятственное прохождение паспортного контроля гражданки Украины предложили сотрудникам Госпогранслужбы 400 гривен. Относительно правонарушительниц в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Об этом сообщает сайт ГПСУ.
В КПВВ что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 460 авто.
Напомним, что за прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, взятки
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