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Архив - Донецкая область

У линии разграничения на Донбассе пограничников соблазняли взятками

25.02.2018 09:41
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У линии разграничения на Донбассе пограничников соблазняли взятками

В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" пограничники Лисичанского и Краматорского отрядов зафиксировали 2 случая предложение взяток.

Всего за беспрепятственное прохождение паспортного контроля гражданки Украины предложили сотрудникам Госпогранслужбы 400 гривен. Относительно правонарушительниц в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Об этом сообщает сайт ГПСУ.

В КПВВ что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 460 авто.

Напомним, что за прошедшие сутки, 24 февраля, упал пассажиропоток через линию разграничения.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, взятки
 
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