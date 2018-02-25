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Архив - Донецкая область

В центре Донецка из Кальмиуса достали тело

25.02.2018 09:03
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В центре Донецка из Кальмиуса достали тело

В Ворошиловском районе оккупированного Донецка (пр. Ильича), в реке Кальмиус, обнаружили утопленника.

Местные "спасатели" в водолазном снаряжении обследовали 50 квадратных метров дна. В 50 метрах от берега, на глубине 3 метров, они обнаружили тело мужчины 1999 г.р.

Утопленника извлекли на берег при помощи спасательных саней и штурмовой лестницы.



Теги: Донецк, Донбасс, тело, Кальмиус, утопленник
 
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