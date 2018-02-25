В центре Донецка из Кальмиуса достали тело

25.02.2018 09:03

В Ворошиловском районе оккупированного Донецка (пр. Ильича), в реке Кальмиус, обнаружили утопленника.



Местные "спасатели" в водолазном снаряжении обследовали 50 квадратных метров дна. В 50 метрах от берега, на глубине 3 метров, они обнаружили тело мужчины 1999 г.р.



Утопленника извлекли на берег при помощи спасательных саней и штурмовой лестницы.