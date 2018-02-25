В Донецкой области набирает популярность полицейское мобильное приложение

25.02.2018 17:54

Мобильное приложение "Полиция 102", которое действует уже 9 месяцев, доступно на всей территории Донецкой области, где есть покрытие интернета. Каждый житель может подключиться к системе безопасности региона, загрузив программу в свой смартфон и получать полицейские услуги без посещения отделения. Только за последний месяц приложение пополнился 80 новыми пользователями.



Сегодня программой пользуются более 2800 граждан. Чаще всего граждане сообщали о нарушениях правил дорожного движения, свидетелями которых они стали.



С помощью сервиса каждый человек и даже ребенок может экстренно вызвать полицию, нажав лишь одну кнопку. Сигнал " sos " означает, что заявитель в опасности, поэтому на место не только немедленно направляется наряд полицейских, но и разворачивается операция по спасению. Задействуются камеры видеонаблюдения, работники спецподразделений, при необходимости перекрываются выезды из города и тому подобное.



С начала работы приложения "тревожная кнопка" сработала 199 раз, но, к счастью, ни один вызов не касался угрозы жизни и здоровью людей.



Еще одна функция - сообщить о правонарушениях с возможностью фотофиксации. Таких обращений зафиксировано 353. Более половины из них - сообщение о нарушении безопасности на дороге. Жители Донетчины заявляли о ДТП, неправильную парковку, проезд на красный свет и тому подобное.



В подавляющем большинстве граждане обращаются за помощью в полицию по поводу административных правонарушений. Однако в последнее время стали больше сообщать об уголовных преступлениях - кражи, мошенничества.



Полиция реагирует на все обращения. Каждое обязательно регистрируется и проверяется. По фактам преступлений возбуждены уголовные производства.



Кроме того, с помощью сервиса можно быстро проверить подозрительное авто по розыскными базами и установить зону безопасности для своего ребенка. А еще - подключить канал полицейских новостей и быть в курсе текущей оперативной обстановки.



"Мобильное приложение рассчитан на людей с активной гражданской позицией и помогает вместе создавать безопасное пространство. Так, в Краматорске женщина сообщила о вероятном местонахождении разыскиваемого преступника, а в Бахмуте граждане обратились к нам, увидев людей на крыше дома. Если вы стали свидетелем правонарушения или увидели человека в беде не будьте равнодушны, сообщите в полицию ", - отметила начальник отдела службы" 102 "полиции Донецкой области Ольга Фагаулина.



Больше о функции и инструкции, как установить мобильное приложение "Полиция 102" смотрите по ссылке.