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В Макеевке в многоэтажке сгорели люди
25.02.2018 08:45
Утром 24 февраля произошел смертельный пожар в оккупированной Макеевке.
Огненное ЧП случилось по ул. Малиновского, в поселке Горького, что в Червоногвардейском районе.
Огонь охватил верхний этаж 9-этажного здания нежилого назначения. Местные "спасатели" обнаружили на месте происшествия трупы мужчины (1934 г.р.) и женщины (1933 г.р.). Причины пожара устанавливаются.
Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, смерть
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- В центре Донецка из Кальмиуса достали тело09:03
- В Макеевке в многоэтажке сгорели люди08:45
- На Донбассе упал пассажиропоток через линию разграничения 08:38
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