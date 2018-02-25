Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Макеевке в многоэтажке сгорели люди

25.02.2018 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Макеевке в многоэтажке сгорели люди

Утром 24 февраля произошел смертельный пожар в оккупированной Макеевке.

Огненное ЧП случилось по ул. Малиновского, в поселке Горького, что в Червоногвардейском районе.

Огонь охватил верхний этаж 9-этажного здания нежилого назначения. Местные "спасатели" обнаружили на месте происшествия трупы мужчины (1934 г.р.) и женщины (1933 г.р.). Причины пожара устанавливаются.



Теги: Донбасс, Макеевка, пожар, смерть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх