В Макеевке в многоэтажке сгорели люди

25.02.2018 08:45

Утром 24 февраля произошел смертельный пожар в оккупированной Макеевке.



Огненное ЧП случилось по ул. Малиновского, в поселке Горького, что в Червоногвардейском районе.



Огонь охватил верхний этаж 9-этажного здания нежилого назначения. Местные "спасатели" обнаружили на месте происшествия трупы мужчины (1934 г.р.) и женщины (1933 г.р.). Причины пожара устанавливаются.